«Via prof e studenti non vaccinati» 

«Non ci sono alternative, per garantire un sereno rientro a scuola è necessario vaccinare immediatamente tutti gli studenti e il personale e fare chiarezza sui trasporti pubblici». Anna Maria Maullu, 64 anni, presidente regionale dell'associazione nazionale presidi (Anp) si proietta nel giorno del rientro in classe. L’anno scolastico è appena terminato e già si pensa al suono della prima campanella a settembre.

La pandemia nonostante i progressi e il clima vacanziero che si respira in questi giorni non è affatto stata sconfitta. La somministrazione delle dosi a decine di milioni di italiani (il commissario Figliuolo è certo «che entro il 30 settembre avremo raggiunto l'80% della popolazione»), la scuola potrebbe ripartire non solo come si è chiusa a giugno, ma come 12 mesi prima, a fine estate 2020, nel pieno della pandemia: ovvero misurazione della temperatura, mascherine per tutti gli studenti dai 6 anni in su, banchi singoli, orari di ingresso e uscita scaglionati, didattica a distanza e procedure sulle quarantene in caso di studente o docente positivo.

Più vaccinazioni

Maullu, che è preside dell’istituto Pertini di Cagliari, fa il quadro della situazione. «In Sardegna abbiamo avuto qualche problema, soprattutto con gli studenti. Prima degli esami di maturità abbiamo chiesto senza successo la vaccinazione di tutti i ragazzi come è avvenuto nel resto d’Italia. Nell’Isola pochi ragazzi della fascia d’età 12-19 anni ha ricevuto la dose, solo Sant’Antioco e Carloforte – isole nell’Isola – hanno ricevuto un trattamento a tappeto». Si rientrerà a scuola con la mascherina? «Dipenderà dalle varianti del virus e dal progredire delle vaccinazioni». Per la rappresentante dei presidi il grande problema sono i trasporti. «Questo aspetto riguarda soprattutto i pendolari. Se i mezzi pubblici hanno il 50 per cento di capienza, mi spiegate come posso programmare l’ingresso di tutta la popolazione scolastica?». Poi la questione no vax. «Il ministro dovrebbe metterci una pezza e inibire l’ingresso a scuola di chi non si vaccina».

I numeri

Ieri in Sardegna su una platea di 109.403 ragazzi tra i 12 e 19 anni (le età comprese nella fascia scolastica) 16.560 (15,14 per cento) hanno ricevuto la prima dose, 3.037 (2,78 per cento) la prima e unica dose. Dall'assessorato regionale alla Sanità assicurano che il gap sarà presto colmato. Le prenotazioni sulla piattaforma di Poste per i nati dal 2005 al 2009 (a partire quindi dai 12 anni compiuti) sono state aperte il 29 giugno, precedentemente c’era stata la maxi apertura delle prenotazioni il 4 giugno per la fascia d'età dal 1982 al 2004 (quindi dai 16 ai 39 anni). Il 4 giugno è stato un momento di grande accelerazione, il 5 giugno, in 24 ore dall'apertura per la fascia 16 - 39 erano state registrate 100 mila prenotazioni.

Per quanto riguarda i docenti l’assessorato guidato da Mario Nieddu non ha ancora i dati precisi. Secondo una stima la percentuale di vaccinati potrebbe sfiorare l’80%.

Il ministro

Sul rientro a scuola si è pronunciato il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. «Chiederemo una precisazione al Comitato tecnico scientifico che ha dato un parere sul ritorno a scuola senza considerare le vaccinazioni, dato che le vaccinazioni stanno andando avanti noi chiederemo che formuli anche questa ipotesi» .

RIPRODUZIONE RISERVATA