«Via Porto Botte cambierà volto» 

L’obiettivo ora è conclude entro il 2022 il progetto, per iniziare poi subito dopo i lavori di riconversione dell’area. «Deve diventare un vero punto di scambio, in modo che si utilizzino sempre di più i mezzi pubblici e si arrivi nel centro del capoluogo utilizzando in parte l’auto e in parte la metro, evitando così di congestionare ulteriormente il traffico».

«Era un obiettivo importante che ci siamo subito prefissati», commenta Truzzu, «l’area è già utilizzata come zona di parcheggio in quanto si trova a ridosso della fermata Caracalla della metro leggera. Abbiamo trovato le risorse e quindi abbiamo avviato la progettazione».

Le richieste dei monserratini non sono rimaste inascoltate: l’area abbandonata di via Porto Botte, tra Monserrato e Pirri, verrà finalmente riqualificata grazie all’impegno della Città Metropolitana, che ha stanziato circa 750mila euro per l’intervento.

A comunicarlo è stato il sindaco metropolitano Paolo Truzzu che ieri, con il consigliere delegato alla mobilità, Antonello Floris, ha incontrato gli esponenti del comitato spontaneo “Porto Botte”.

I tempi

Lo sterrato, confinante a nord-est con la via Porto Botte, a sud-ovest con la via Mario Sironi e a sud-est con la fermata Caracalla della metropolitana di superficie, appartiene in parte a Monserrato e in parte a Cagliari ed è in stato d’abbandono: polvere d’estate e fanghiglia d’inverno, con una conseguente sensazione di degrado a poca distanza dalla piazza del Comune monserratino.

Per poter procedere con il lavoro è stato necessario avviare un accordo di programma tra i tre Enti coinvolti, i due comuni e la Città Metropolitana che coordina la progettazione e la realizzazione dei lavori.

Le competenze

«Si tratta di un intervento sovraccomunale complesso, che non solo ha tenuto conto delle esigenze dei Comuni coinvolti, ma ha anche richiesto un’azione integrata dei tre enti», spiega Antonello Floris, che presentato al Consiglio metropolitano tutti gli interventi, «verrà realizzato non solo un ampio parcheggio, ma anche un’area verde per creare una continuità alla passeggiata pedonale di via Porto Botte. Il nostro obiettivo è rinforzare e promuovere la mobilità sostenibile. E una delle azioni concrete da fare è proprio quella di realizzare i parcheggi di scambio, mettendo i cittadini nelle condizioni di utilizzare i mezzi pubblici».

Soddisfatto il presidente del comitato spontaneo di via Porto Botte Franco Manca: «Dopo i tanti appelli caduti nel vuoto, dalla nostra richiesta scritta inviata a tutti gli Enti è passato poco più di un anno e abbiamo già ottenuto una risposta concreta grazie all’impegno del sindaco metropolitano Paolo Truzzu che ha mostrato interesse e attenzione verso le nostre esigenze», evidenzia Manca, «per noi è un ottimo risultato, ora attendiamo il progetto e l’inizio dei lavori».

