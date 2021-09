Via Paderi, la strada più “vecchia” del mondo 

Nel centro storico di San Gavino il tempo sembra essersi fermato tanto che via Paderi è diventata la strada delle centenarie e degli ultranovantenni come Gigi Delogu (93 anni) e Maria Sabiu (96 anni tra pochi giorni). Ieri ha compiuto un secolo di vita Francesca Carola, nota Chicca, e poche settimane prima (il 29 agosto) ha tagliato il secolo di vita una sua vicina Iolanda Atzeni. Le due centenarie sono amiche per la pelle e ieri Iolanda, che abita al numero 30 di via Paderi è andata a trovare la vicina al civico 25 e a farle gli auguri di buon compleanno.

I ricordi

Così a San Gavino è festa grande anche perché le due centenarie non sembrano sentire il peso degli anni e ripercorrono la loro lunga vita con tanto di ricordi rimasti scolpiti nella loro memoria. Nonna Chicca, mamma di tre figlie (Itala, Maria Rosaria e Giuliana), ha iniziato a lavorare a 12 anni: «Andavo a casa della maestra - racconta - a fare la bambinaia della figlia. Poi ho lavorato alla mensa degli impiegati della fonderia dove ho conosciuto Salvatore Deriu che è diventato mio marito: ci siamo sposati nella chiesa di Santa Chiara quando avevo 22 anni». E ieri a farle gli auguri c’erano le figlie, i generi, i 6 nipoti e i 9 pronipoti insieme al sindaco Carlo Tomasi e alla sua amica del cuore Iolanda Atzeni. Francesca Carola è una grande tifosa: ha seguito tutte le partite degli Europei di calcio e ha condiviso per una vita la passione del pallone con il marito, dirigente della mitica Italpiombo che negli anni 50-60 militava in serie D: «Tifo la Juventus e il Cagliari, Gigi Riva è stato un grandissimo campione e da giovane, insieme ad altre amiche, siamo andate sempre a vedere le partite di calcio nel campo sportivo di San Gavino. Per tenermi in salute? A ogni pasto bevo sempre un bicchiere di vino: in inverno preferisco il bianco e in inverno il nero, adoro il minestrone di ceci, ho sempre adoperato lo zafferano di San Gavino in diversi piatti. Abito in via Paderi dal lontano 1958 e mi ritengo fortunata perché sono voluta bene da una bellissima famiglia. Da giovane sono sempre andata al cinema e con mio marito abbiamo sempre partecipato alle feste, ballando la mazurka, il tango e il valzer. Ora in vista dell’inverno ho già pensato di ordinare la legna per il caminetto». L’arrivo del Covid-19 non ha scoraggiato Iolanda e Chicca come racconta Roberto Congia, marito di Giuliana: «Le ho accompagnate entrambe a febbraio a vaccinarsi nel poliambulatorio di Sanluri ed erano felicissime. Ora faremo i festeggiamenti: abbiamo tutti rigorosamente il green pass».

La vicina

Di fronte a nonna Chicca abita Iolanda Atzeni, sposata con Bachisio Corsi dal quale ha avuto 4 figli, Bruno, Rosalba, Ivana e Roberta. Ha dedicato la sua vita alla famiglia: è un’ ottima cuoca come racconta Fabrizio Melas, uno dei nipoti: «Ancora oggi, fa i ravioli e gli gnocchi più buoni che conosco e sempre con lo stesso sapore di una volta. La vita le ha riservato tante sorprese comprese quelle meno belle che però non l'hanno mai scoraggiata». Nonna Iolanda, che si prende cura anche del giardino, ama scherzare: «Ora che ho compiuto i cento anni ne ho di nuovo solo uno e spero di diventare maggiorenne per la seconda volta».