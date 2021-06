Via Milano, a fuoco l’auto di un’avvocata 

Una, due esplosioni. Poco dopo l’alba. Poi le fiamme. Alte, capaci di aggredire l’auto parcheggiata nel giardino di casa e distruggerla in pochi minuti. Quando i vigili del fuoco sono arrivati in via Milano, il rogo aveva già divorato parte della vettura, raggiungendo il muro di cinta della villa e il cancello. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del Radiomobile. Saranno loro, in relazione anche agli accertamenti tecnici fatti dai pompieri, ad avviare le indagini per stabilire con certezza se l’incendio divampato ieri mattina sia o non sia di origine dolosa.

Il racconto

«Ci hanno svegliato di soprassalto le due boati, inizialmente non riuscivamo a capire cosa stesse accadendo», racconta l’avvocata Maria Donata Mamusa, proprietaria della villa a due piani insieme al marito, l’ingegner Giorgio Aru. «Quando siamo scesi in giardino il fuoco aveva invaso gran parte della macchina, fortunatamente ha risparmiato la parte anteriore, il motore, e così le fiamme non hanno raggiunto l’altra nostra auto parcheggiata davanti. Sarebbe stato un rischio anche per la nostra abitazione».

Oggi in mattinata marito e moglie si presenteranno in caserma, in via Nuoro, per la denuncia. «Non riusciamo a spiegarci, darci una risposta. La nostra paura è che qualcuno abbia messo fuoco, anche se spero che si sia trattato di un corto circuito, di un semplice incidente. Mio marito mi ha però detto di aver trovato il cancello aperto, anche se accostato, quando ieri mattina è sceso in giardino mentre la nostra auto bruciava», dice Mamusa. «Noi lo chiudiamo sempre, tra l’altro io aggiungo sempre un anello elastico per evitare che le due ante sbattano l’una con l’altra quando i cani ci si appoggiano per gioco. Lo faccio per evitare che il baccano possa disturbare i vicini».

Il fuoco

Ingresso socchiuso, motore risparmiato dal fuoco. Sono anche questi aspetti a far venire parecchi dubbi sulla possibilità che a scatenare l’incendio sia stato un semplice corto circuito. Al contrario cresce il sospetto che qualcuno, verso l’alba, abbia raggiunto via Milano per appiccare le fiamme alla vettura dei coniugi Aru e Mamusa. «Mi vengono tanti pensieri, io faccio un lavoro delicato, da avvocato mi occupo di ragazzi e famiglie con tante difficoltà e molti disagi. A volte capita di non accontentare sempre tutti. Poi però penso di non aver mai ricevuto minacce, e allora scaccio questi pensieri. Non so, so però che questo episodio mi ha scosso e parecchio. Ha scosso la mia famiglia. Spero solo che possa avere una spiegazione logica»

