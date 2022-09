Via Matteotti si fa bella per gli sposi 

La macchina organizzativa nella via del centro storico è partita da tempo, ma negli ultimi giorni si lavora a ritmo serrato, mattina e pomeriggio per curare gli ultimi dettagli. Con quindici persone all’opera in tutta la via. «C’è chi, come me, è in piedi dalle 6 del mattino», racconta Piero Atzeni, 71 anni. Sveglia presto per andare in campagna a procurarsi gli ultimi rami di cisto e palma che servono per ultimare le decorazioni degli archi lungo la strada. «C’è un lavoro faticoso dietro, ma non vedevamo l’ora dopo tre anni di pausa forzata». La moglie, Maria Antonietta Iddas, 66 anni, dirige la squadra dedicata alla preparazione dei dolci fatti in casa che saranno offerti domani mattina durante il passaggio del corteo nuziale: amaretti, bianchini, biscotti decorati e i tipici piricchittus . Insieme a formaggio, pane, salsiccia e un bicchiere di vermentino.

Tutto concentrato nei 200 metri di via Matteotti, lì dove i residenti - ma non solo - abbelliscono la strada per Sa coja antiga. Una tradizione che riparte dopo tre anni di stop, prima causa maltempo poi frenata dal Covid. «È il nostro regalo alla nuova coppia di sposi e alla città», racconta Eugenio Melis, 65 anni, nel 1973 protagonista insieme alla moglie Tina Siddi dell’antico sposalizio selargino.

L’aria di festa si respira già, in attesa della tappa finale del Matrimonio selargino. Archi con festoni, addobbi colorati, coccarde e bandierine, e domani ci saranno anche i vecchi corredi di famiglia fuori dalle finestre a completare la scenografia che da oltre dieci anni accompagna il passaggio della futura coppia di sposi in catene.

I preparativi

Il “vecchio” sposo

Tra i promotori dell’iniziativa c’è Eugenio Melis, che proprio 44 anni fa si è sposato con il rito di Sa Coja Antiga: «Per noi è una doppia emozione, festeggiamo il nostro anniversario e la nuova coppia», dice mentre insieme a parenti e vicini di casa posiziona gli ultimi addobbi. Un allestimento da grandi occasioni che fanno della via Matteotti il tratto più bello e suggestivo del percorso nuziale. Lì dove la coppia riceve la benedizione con la tradizione del piatto rotto, e si prosegue con la degustazione di dolci e prodotti tipici.

In prima linea i residenti di via Matteotti, ma non solo: ci sono anche amici che abitano a Quartu, arrivati per aiutare nell’allestimento della strada. E chi - come Giuseppe Guerini - originario di Brescia, vive la tradizione dello sposalizio selargino grazie alla moglie sarda. «Ci siamo trasferiti a Selargius da pochi anni, ma è come se questa tradizione la conoscessi da sempr»”, racconta. Sempre presente anche Raffaele Camba, 70 anni: «Finalmente dopo tanti anni si torna ad abbellire la strada e dare la giusta accoglienza al corteo degli sposi».

Su Videolina

Corteo che si snoderà domani nelle vie della città, sino alla cerimonia in campidanese nella parrocchia Maria Vergine Assunta - trasmessa in diretta dalle telecamere di Videolina dalle 8 - e allo scambio delle promesse d’amore di Martina Rundeddu e Samuele Zucca nel tempio di San Giuliano. Oggi invece, sempre su Videolina, in diretta “su trasferimento de is arrobbas” dalle 19 alle 20.

