Via Mandas, asfalto a pezzi dopo gli scavi 

È polemica a Quartucciu per le strade dissestate dopo i lavori di Abbanoa per il rifacimento della rete fognaria: il ripristino del manto stradale in via Mandas, l’arteria che collega il centro con la statale 554, non è mai iniziato. «Siamo stanchi di avere strade dissestate e impercorribili», attaccano gli automobilisti costretti a slalom tra buche e frenate improvvise davanti ad altri veicoli che procedono contromano per evitare i tratti più malmessi.

Le proteste

«I lavori sono finiti da mesi e ancora oggi ci ritroviamo una delle principali strade cittadine in queste condizioni – attacca Rita Lecca che vive a pochi metri dall’ufficio postale di via Mandas –. Oltre all’immagine non proprio accogliente dell’ingresso della città, via Mandas è anche pericolosa, non si capisce più neanche dove si debba attraversare». In alcuni punti l’asfalto è stato rattoppato, ma mancano sia la segnaletica che le strisce pedonali. I quartuccesi da tempo segnalano le condizioni in cui versa la strada, con la speranza che dagli uffici di via Nazionale intervengano. «Si prodigano nel dare notizie di lavori in corso per il ripristino di strade e marciapiedi – tuona Paolo Pisu – ma questa è stata dimenticata? A oggi non sappiamo quante auto abbiano subito danni: gomme bucate e cerchioni spaccati sono all’ordine del giorno. Con la pioggia, l’usura di questa strada notevolmente trafficata, è peggiorata». In via Mandas dunque è ancora evidente il segno dei lavori svolti mesi fa, una situazione che compromette la sicurezza stradale.

Il sindaco

«Abbanoa ha fatto il suo lavoro e per quanto riguarda l’asfalto della strada la competenza è della Città Metropolitana per un accordo preso tra le amministrazioni diversi anni fa grazie a un finanziamento destinato ai Comuni – spiega il sindaco Pietro Pisu –. I soldi ci sono, dovrebbe essere stata fatta anche la gara d’appalto e i lavori sarebbero già dovuti partire. Ho chiesto anche al nostro consigliere delegato, Damiano Paolucci, perché sollecitasse gli uffici, ma ancora non è stato realizzato nulla».