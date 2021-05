Via libera per Assemini 2 

Via libera definitivo del Consiglio comunale di Assemini al programma integrato di Cuccuru Macciorri. È l’ultimo atto propedeutico all’urbanizzazione di 44 ettari della città, oggi abbandonati ma che in futuro accoglieranno volumi residenziali per 1800 nuovi abitanti, attività produttive, servizi pubblici e spazi verdi. Per l’attuazione del piano sono pronti a partire i piani di lottizzazione, per i quali a breve sarà istituito un ufficio intercomunale dedicato ai portatori di interesse dell’area.

Il progetto

Il piano integrato di Cuccuru Macciorri prevede in particolare 250 mila metri cubi per volumi residenziali, 40 mila per attività produttive (compresi complessi artigianali e commerciali, vetrine sulla 130), 40 mila di servizi pubblici, 20 ettari di spazi verdi e un mega palazzetto dello sport con attorno attività ricettive e di intrattenimento. L’area sarà completamente riqualificata ponendo fine anche ai disagi che da decenni rendono impossibile edificare ai proprietari dei terreni chiamati comunque a pagare l’Imu.

La Giunta

«L’atto approvato è un altro passo per uscire da un biennio di crisi con idee, progetti e una chiara visione di sviluppo», commenta l’assessore Gianluca Mandas. «Quello di Cuccuru Macciorri è il principale piano integrato del Puc. Parliamo di un progetto innovativo, elaborato con la facoltà di Architettura dell’Università di Cagliari, che erge su sostenibilità ambientale, urbanistica, energetica e sociale». Sul primo strumento urbanistico adottato a fine anno, sottolinea Mandas, «non abbiamo ricevuto osservazioni: l’area ha bisogno di ripartire con gli strumenti che permettono di semplificare gli sviluppi urbani della città».

L’opposizione

Il piano è stato approvato all’unanimità. Antonio Scano (Proposta civica) definisce Cuccuru Macciorri «una delle zone migliori per sviluppare la città. Ma sarebbe opportuno, con la stessa energia, cercare di programmare anche la zona oltre la Statale 130 per attirare nuovi investimenti. È inoltre auspicabile chiudere gli studi generali sulla zona di Santa Lucia». Francesco Lecis (Pd) evidenzia che «per logica politica non facciamo mai sterile ostruzionismo: ben venga l’approvazione del piano definitivo di Cuccuru Macciorri. Ora si accelerino i tempi per l’istituzione dell’ufficio intercomunale necessario per far partire il piano».

