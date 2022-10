Via libera alla nuova area cani 

Nuovi spazi per corse e passeggiate dei cani. Un parco di mille metri quadri pronto a nascere al posto di un’area comunale al momento inutilizzata, fra via Umbria e via Orsini. Scelta dal Comune per ricavare una zona verde dedicata ai quattrozampe. «Iniziamo un percorso che mette in primo piano il benessere degli animali», annuncia il vicesindaco Tore Sanna, «e che va di pari passo con sterilizzazioni, microchippature, e campagna di sensibilizzazione alle adozioni dei tanti cani abbandonati che siamo costretti a tenere in struttura».

L’ok al progetto

Per ora c’è il via libera della Giunta, con tanto di planimetria dell’area destinata a nuovo parco per i cani, fra Pitz’e Serra e la lottizzazione di Sant’Anastasia. Uno spazio attrezzato - viene spiegato nella delibera approvata dall’esecutivo comunale - con recinzione, panchine, cestini per la raccolta dei rifiuti e una dog station, «al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi», la motivazione riportata nel documento. Una nuova area cani che rientra nell’appalto per la cura del verde pubblico, in capo quindi alla ditta - la Ip - che da tempo si occupa del servizio in città. «Nessun costo aggiuntivo per le casse comunali, rientra nell’offerta tecnica che la ditta ci ha presentato», spiega Sanna.

Lotta al randagismo

In attesa della nuova area, continua la campagna di sterilizzazione dei cani randagi. Un progetto pilota - nato dalla collaborazione fra il Comune, che ha proposto e finanziato l’iniziativa con 30mila euro, e l’associazione di volontariato Effetto Palla - con l’obiettivo di sensibilizzare la città sull’importanza della microchippatura. Progetto che durerà un anno in via sperimentale. Priorità assoluta la sterilizzazione dei cani di proprietà, partendo dagli animali concentrati nelle zone rurali, compresi quelli di custodia delle greggi, al fine di evitare cucciolate indesiderate che andrebbero ad allargare le fila dei randagi in città - con conseguente aumento dei ricoveri nei canili a spese della collettività - o, peggio ancora, una vita di stenti e il rischio di morte per strada.