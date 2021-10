Via libera al piano del centro storico 

Interventi questi che saranno possibili per ora nella parte di centro storico che rimane però fuori da quello matrice (di prima e antica formazione). Dall’amministrazione comunque precisano che sono in corso alcune interlocuzioni con la Regione Sardegna e che presto le stesse possibilità verranno concesse anche alle abitazioni che rientrano nella zona matrice.

«Siamo molto soddisfatti dal lavoro svolto dalla maggioranza consiliare nel corso delle numerose riunioni affrontate sul tema», spiega il primo cittadino e assessore all’urbanistica Tomaso Locci. «Un atto molto atteso dopo 25 anni di blocco totale dell’area, causato dal piano approvato dalle precedenti amministrazioni che di fatto aveva ingessato tutto il centro storico». Soddisfatto anche il presidente della commissione urbanistica, Ignazio Tidu: «Finalmente una risposta a quello che chiedevano i cittadini, e che dà la possibilità di riqualificare il centro storico. Per esempio con la possibilità di modificare i magazzini finora utilizzati solo per il vinificare. Ora invece si potrà cambiare la destinazione d’uso, facendoli diventare abitazioni o utilizzarli per fini commerciali. Una cosa utile per tutti i monserratini che potranno riappropriarsi del centro storico».

Il consiglio comunale di Monserrato ha approvato il piano particolareggiato per il centro storico, uno strumento che inserito nel piano urbanistico comunale in fase di stesura consentirà nuovi interventi edilizi nel centro storico cittadino. Soddisfatto il sindaco, perplessità invece da parte delle opposizioni. La discussione non è stata particolarmente animata: molti i consiglieri che si sono astenuti per incompatibilità poiché hanno interessi nell’area di competenza del provvedimento. Il piano consentirà frazionamenti delle unità abitative, nuove aperture negli edifici, portali carrabili e pedonali, l’utilizzo dei magazzini a fini abitativi e commerciali e di ristorazione, innalzamento di nuovi piani. Inoltre saranno consentiti interventi negli impianti tecnologici con la possibilità di installare colonnine di ricarica per le auto e impianti di produzione di energia green.

La lunga attesa

Il dialogo

Le assenze

Un consiglio comunale che ha segnato numerose assenze: tutta la minoranza, per incompatibilità e in parte anche per scelta politica. Compatta, o quasi, la maggioranza che ha permesso l’approvazione con 9 voti favorevoli. Assenti il sindaco Tomaso Locci, per questioni di opportunità, e le consigliere Ramona Perra e Francesca Cavalieri che hanno dichiarato la propria incompatibilità. Il consigliere Alessio Locci, invece, assente per motivi non precisati.

I dubbi

Poco prima del voto ha lasciato i lavori anche la consigliera dell’opposizione Caterina Argiolas che non ha espresso il suo voto ma ha apertamente manifestato le sue perplessità sul provvedimento: «Complimenti per il grande lavoro svolto ma dalla lettura e dai consulti che ho avuto a riguardo, credo che non tutto sarà così come ci stanno prospettando. Avremo sicuramente un punto di forza che sarà l’aumento delle cubature ma a fronte di questo leggo nel documento tantissime cose che non sono tanto chiare. Aspetto di capire meglio ma per adesso esco dai lavori e non partecipo al voto». Il presidente Piergiorgio Massidda ha quindi dato via alla chiama per il voto. Il provvedimento è stato approvato, diventando subito esecutivo.

