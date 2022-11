Via libera al piano anti alluvioni 

E a proposito del Puc, il primo cittadino afferma che l’iter per la sua adozione era ancora «in stand by proprio a causa delle osservazioni regionali al Pai. Dunque, l’approvazione definitiva di quest’ultimo sarà un atto propedeutico ed essenziale all’adozione del Puc, che peraltro è già definito nei suoi elementi essenziali da tempo». L’amministrazione monserratina aveva approvato l’adozione del nuovo piano di assetto idrogeologico (al quale poi sono seguite le osservazioni dell’assessore Sanna), nel Consiglio comunale di metà novembre 2021.

Si sblocca l’iter procedurale per l’approvazione definitiva del Pai, il Piano di assetto idrogeologico che metterà in sicurezza il territorio dal potenziale rischio di alluvioni. A dare la buona notizia è il sindaco Tomaso Locci: «Ci sono state alcune osservazioni, non sostanziali ma formali, che sono state mosse dall’assessorato regionale degli Enti Locali. Osservazioni alle quali prontamente sono seguite diverse interlocuzioni formali con l’assessore Quirico Sanna, i suoi uffici e quelli dell’Adirs, che hanno portato alla formulazione delle risposte da parte della nostra amministrazione. A questo punto quindi aspettiamo l’istruttoria della Regione Sardegna al fine dell’adozione del Pai».

Il percorso

Dopodiché, continua Locci, «proseguirà spedito l’iter di approvazione del Puc, il Piano urbanistico comunale sul quale è stato già fissato un incontro con i cittadini il 15 dicembre, preceduto da una discussione in maggioranza e nella Commissione consiliare competente. La situazione quindi si sta sbloccando grazie al duro lavoro dell’intera compagine di maggioranza, degli uffici competenti e del presidente della Commissione Urbanistica Ignazio Tidu che, nonostante i rallentamenti amministrativi derivanti dai due anni e mezzo di pandemia, sta comunque portando avanti i risultati prefissati».

I passi

Le novità

Il progetto ha svincolato dal massimo rischio alcune aree di Su Tremini e dell’interno della città. Il piano idrogeologico definitivo, che attende appunto il via libera regionale, è quanto mai necessario per una città come Monserrato, che non ha certo dimenticato l’alluvione dell’ottobre 2008, quando la furia dell’acqua da via San Gavino Monreale aveva provocato ingenti danni. Via San Gavino Monreale insieme a via Cesare Cabras sono nate nell’alveo di canali che confluivano sul territorio. Prima che venissero realizzate alcune strade, scorrevano i letti dei fiumi Riu Mortu e Riu Saliu. Quest’ultimo è stato tombato 30 anni fa. Il Comune è corso ai ripari anche realizzando una vasca di laminazione in via don Bosco e pulendo periodicamente i canali, ed è stato messo a punto un sistema che per l’ispezione della parte tombata del fiume Riu Mortu.

