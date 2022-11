Via libera al centro commerciale 

L'area di Tossilo diventa sempre più polo strategico per il settore agro alimentare. Il Consiglio comunale, nella riunione di lunedì sera, ha dato il via libera alla edificazione, nell'area industriale di Tossilo, di una nuova struttura commerciale, tra le più importanti del territorio.

Unanimi

Le mani dei consiglieri comunali si sono alzate tutte per approvare una variante al piano di utilizzazione nell'area industriale al centro dell'Isola. Si tratta della realizzazione di una grande struttura commerciale con circa 2.500 metri quadri di coperto, oltre a un ampio parcheggio, classificata come media struttura di vendita dalla normativa regionale, che sorgerà a poca distanza dalla 131, quindi raggiungibile da tutte le parti della Sardegna centrale, con una proposta di investimento da parte del gruppo della catena alimentare Eurospin. «Siamo convinti che in questa decisione del Consiglio ci sia un forte messaggio di sviluppo economico e occupazionale, che fa bene al territorio – dice l'assessore all'urbanistica, Andrea Rubattu – un nuovo intervento che riafferma la centralità strategica dell'area di Tossilo in particolare. Auspichiamo ci possano essere altre richieste per basare sul terziario e sui servizi alla persona il futuro dell'intera area, visto che da circa 20 anni a Tossilo è venuta meno un altro tipo di industria, spazzata via dalla crisi».

Logistica

Macomer, con la sua area industriale, sta diventando un polo strategico logistico regionale della grande distribuzione alimentare, dove già sono insediati grandi gruppi agroalimentari, per la lavorazione delle carni e produzione di formaggio, che nascono, crescono e si espandono. «È evidente che il nostro territorio attira i grandi gruppi del settore agroalimentare», dice Rossana Ledda, vice sindaca e assessore alle attività produttive. «Lo dimostra il fatto che negli ultimi anni i capannoni dell'industria tessile sono stati convertiti». Speriamo che la Regione intervenga per dare vita al nuovo Consorzio industriale, che vede assieme i Comuni di Macomer e Borore».