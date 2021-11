Via Lepanto, Comune bocciato 

Il Comune di Oristano nel 2016 decide di vendere l’area di sua proprietà di quasi 10 mila metri quadri per un intervento edilizio di “housing sociale”, previsto nel programma “Oristano Est”. La proposta non trova d’accordo parte dei residenti riuniti in Comitato per la difesa di via Lepanto per una serie di ragioni, non ultima il progetto ritenuto impattante nel quartiere. Il Comune tira comunque dritto e nel 2017 trasferisce alla Torre, che si era aggiudicata la procedura, l’area per 60 mila euro. Un anno dopo viene perfezionata la convenzione che disciplina anche il prezzo per i canoni di locazione e per la cessione in futura vendita e, a seguire, l’autorizzazione a costruire l’edificio composto da due blocchi, uno su 4 piani per un’altezza di 15,60 metri e l’altro di 5 piani con un’altezza di 18,81 metri. Insorgono il Comitato e alcuni cittadini della zona che contestano l’altezza dei fabbricati e diversi difetti procedurali. Il Comune comunque va avanti e agli oppositori non resta che appellarsi al Tar che viste le carte decide: il ricorso è fondato. Comitato ok, Comune ko con l’aggiunta del conto delle spese processuali: 5.000 euro da dividere in parti uguali con la società Torre.

I giudici amministrativi (Dante D’Alessio presidente, Tito Aru consigliere e Gianluca Rovelli estensore) hanno ritenuto che le carte apparecchiate dal Comune non sono allineate ai piani urbanistici e comunque non permettevano deroghe tali da dare l’autorizzazione a costruire rilasciata alla Torre Sgr Spa. Invece proprio sulla base di quelle autorizzazioni qualche mese fa aveva avviato il cantiere. Buona parte della sentenza che boccia le ragioni del Comune, presentate dall’avvocato Gianna Caccavale, riguarda l’altezza massima degli edifici che sulla base dei piani urbanistici non sarebbe stata rispettata. Il contenzioso nasce nel 2019 col ricorso proposto dal Comitato di via Lepanto rappresentato da Elisabetta Falchi anche per conto di Massimo Zucca, Salvatore Canu e Stefano Piredda tutelati dall’avvocato Luca Casula.

Per il Tribunale amministrativo (Tar) i due palazzi in via Lepanto destinati dal Comune ad housing sociale non s’hanno da fare (meglio non s’avevano da fare visto che le costruzioni sono già ben avviate): bocciate, dunque, salvo diverso parere del Consiglio di Stato dove, presumibilmente, il Comune giocherà le sue ultime carte. Intanto la grana c’è ed è bella potente con il cantiere aperto e il passaggio del terreno tra Comune e società costruttrice.

Il verdetto

Il fatto

I giudici

Dicono i giudici che la società aggiudicataria «avrebbe dovuto presentare al Comune istanza di costruire e il Comune avrebbe dovuto verificare la conformità del progetto alle norme vigenti e il rispetto formale e sostanziale dei parametri tecnici e prestazionali richiesti dal bando». Cosa che evidentemente non è stata fatta a puntino. Sulle altezze, per i giudici c’è poco da discutere: 13 metri e stop; il superamento per un immobile da realizzarsi in zona B è illegittimo». Osserva il Comune: trattasi di opera di interesse pubblico prevalente sull’interesse del privato alla conservazione dello status quo di via Lepanto. Comprensibile, risponde il Tar, ma niente può giustificare l’elusione della disciplina urbanistica. Sui tratterà adesso di decidere: stoppare il cantiere o andare avanti aspettando un eventuale verdetto dei giudici del Consiglio di Stato al quale certamente si appelleranno l’amministrazione comunale e la società Torre.

