Via le mascherine, pressing su Draghi 

Il leader leghista Matteo Salvini vuole gettare la mascherina (all’aperto) reclamando che a farlo siano tutti gli italiani, e lo chiede al premier. Mario Draghi concorda, ma non fissa una data. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, vorrebbe eliminare l’obbligo il 31 luglio ma è possibilista per il 15, e il vice premier Luigi Di Maio assicura che «togliere la mascherina all’aperto da quest’estate è l’obiettivo del Governo». Ma anche qui, la data non arriva. Colpisce l’apertura del solitamente “severo” viceministro della Salute: «Dai primi di luglio sarebbe opportuno far cadere l’obbligo di indossarle negli spazi aperti», afferma Pierpaolo Sileri. La comunità scientifica non la prende bene: si teme un passo falso che ne porti tanti altri, ma indietro. Sergio Abrignani, immunologo, del Comitato tecnico scientifico, frena: «Fra tutte le cose che dobbiamo fare, tenere la mascherina è la meno seccante. Riparliamone tra qualche settimana».

Primi casi all’estero

E mentre in Italia si discute, in Francia il presidente della Repubblica annuncia l’abolizione immediata dell’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, ma i suoi avversari politici ironizzano: «Tra una settimana si vota per le Regionali e Macron fa questo regalo, come lo chiama lui, proprio ora». Non solo in Italia, dunque, la politica inquina tutto. È già “no mask” Israele, presto lo saranno Germania, Spagna e Svizzera, sempre all’aperto. Sono solo alcuni esempi. Da noi, l’orientamento è deciso ma la norma ancora non arriva: perché i dubbi sui pericoli esistono eccome. C’è la salute del corpo e c’è quella della mente, e non sempre vanno d’accordo

Lo psicologo

Premesso che si occupa del benessere della psiche e che le valutazioni epidemiologiche competono ad altri medici, per Patrizio Anedda, 63 anni, psicologo clinico, psicoterapeuta e medico aerospaziale a Cagliari, lo stop dell’uso delle mascherine, almeno all’aperto, è auspicabile. «La mascherina tiene sempre attiva nella mente la paura della morte e innesca sentimenti aggressivi verso chi non la indossa, da parte di chi lo fa, e comunque è un limite sociale. La mascherina ci priva della mimica facciale, rende i contatti formali, limita l’espressività e genera equivoci, perché la comunicazione non verbale è importantissima. Lo sanno soprattutto i ragazzi, che infatti ne soffrono di più. Non a caso, aumentano le patologie psichiatriche come ansia sociale e depressione».

L’igiene pubblica

Massimo Galli, primario di Malattie infettive all’ospedale “Sacco” di Milano, fa appello a non vaccinati e fragili: «Almeno voi, usate le mascherine anche all’aperto». Emilio Vallebona, direttore del reparto di Medicina generale dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari (Policlinico di Monserrato), è più che convinto che ci sia troppa fretta: «Nella popolazione sopra i 12 anni», dice, «i vaccinati con doppia dose sono uno su quattro, con la prima dose il 65%. Troppo pochi, quindi il virus circola». Vallebona mette in guardia dai pericoli di una condotta estiva troppo leggera, «com’era accaduto per altri versi l’anno scorso. Chi ha completato il ciclo vaccinale evita il Covid in forma grave per il 92-93 per cento, ma può contagiare: la mascherina lo impedisce. Negli Usa, dove l’obbligo rimane nei luoghi affollati come stazioni dei treni e aeroporti, la campagna vaccinale è molto più avanti: da noi sarebbe il caso di tenere le mascherine all’aperto per tutto luglio, almeno fino a quando non raggiungiamo il 40-45 per cento di vaccinati completi». Concorda in pieno Valentina Murtas, che a Oristano dirige il settore Igiene e Sanità pubblica della zona Centro (Oristanese, Nuorese e Ogliastra) dell’Ats: «Facciamo due conti», esordisce, «Pfizer protegge dalla variante Delta all’85%, AstraZeneca al 65%, e stiamo parlando di soggetti vaccinati con doppia dose. L’unico modo per avvicinarci al cento per cento è la mascherina, che funziona». Infatti, le fa eco Vallebona, «quest’anno non ho visto un solo caso di influenza stagionale, bloccata dalle mascherine». Murtas ricorda che, per considerarsi ben immunizzati, si devono attendere due settimane dopo la seconda dose, «ma neanche così siamo totalmente protetti. Teniamo le mascherine per tutto luglio, vacciniamoci e controlliamo i dati dei contagi. Soprattutto, evitiamo di pensare che la pandemia sia passata. L’estate scorsa l’avevamo fatto, e abbiamo visto com’è finita».

Stop alle mascherine all'aperto? «A me non risulta ci sia un provvedimento in questa direzione, ma se ci sarà ne discuteremo». Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, sottolinea comunque che la decisione dipende da «quando i numeri e le condizioni lo consentono e dalle indicazioni delle autorità scientifiche». Anche su un’eventuale proroga dello stato di emergenza, il ministro ha sostenuto che «quando i numeri ci diranno che la fase si è stabilizzata, si potrà discutere di come si supera. Non può essere frutto di una volontà individuale o di un partito».