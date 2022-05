«Via le erbacce dall’ospedale» 

«Stiamo utilizzando ogni risorsa possibile per eliminare erbacce e parassiti da strade, marciapiedi e aiuole ma non possiamo più tollerare che gli altri enti che hanno casa in città possano lasciare in totale abbandono i terreni di loro competenza. I cittadini stanno seguendo le indicazioni dell’ordinanza che impone giardini e orti ripuliti entro il primo giugno, Area e Asl devono fare lo stesso».

Ultimatum

Parola del sindaco Pietro Morittu che sa bene quanto il problema delle erbacce metta tutti in difficoltà in questa parte dell'anno ma si arriva a un punto in cui non si può far finta di nulla. Soprattutto se l’allarme arriva dai luoghi in cui le parole pulizia e igiene dovrebbero essere scontate e invece le condizioni in cui versa l’ospedale Sirai, giusto per citare il caso più eclatante, la dicono lunga. Più che una selva oscura è una selva gialla fatta di erbacce, sporcizia e pericolosissimi parassiti che, approfittando forse di qualche infisso difettoso e veicolati da piccioni e topi, sono persino riusciti a entrare nel secondo piano che un tempo ospitava il reparto di Medicina (e chiuso da un anno per ragioni logistiche). Ora che le porte sono state riaperte per un prossimo nuovo utilizzo, il personale sanitario ha trovato di tutto, parassiti compresi, che si sono infilati ovunque. Fortuna ha voluto che in quel reparto non vi fossero operatori o pazienti, ma è facile capire che pulci, zecche e topi, se lasciati indisturbati, non stiano a guardare le piantine dei reparti liberi o occupati per colonizzare nuove zone. La scelta obbligata per la Asl è stata quindi quella di ordinare una disinfestazione immediata.

Ma è chiaro a tutti che topi e piccioni, al di là di una finestra dimenticata aperta o di un infisso difettoso, proprio non siano compatibili in un ambiente sanitario degno di tale nome. «Intorno all’ospedale c'è di tutto e proteggerlo in queste condizioni è impossibile. Infatti le lamentele dei cittadini sono all’ordine del giorno – continua il sindaco – per questo ho chiesto ai vertici Asl di porre rimedio al problema. Stesso ultimatum a Area: ci sono terreni in condizioni assurde e da soli non possiamo fronteggiare le emergenze che causano».

