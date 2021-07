Via il personale, iperbarica chiusa 

Da oggi, così come già accaduto lo scorso autunno, potrebbe funzionare solo per le urgenze. Per tutte le altre terapie (vasculiti, gragrene, algodistrofie, solo per citarne alcune) che la camera iperbarica dell’ospedale Marino assicura quotidianamente ai pazienti (6mila trattamenti l’anno in era Covid, prima erano 16mila) forse bisognerà attendere tempi migliori, quando finirà l’emergenza legata alla risalita dei contagi. Perché i medici rianimatori-anestesisti rischiano ancora una volta di essere trasferiti in questi giorni al Santissima Trinità per potenziare i reparti Covid.

Allarme

Non c’è ancora una comunicazione ufficiale da parte dell’Ats (dovrebbe arrivare tra oggi e domani) ma i nuovi turni assegnati ai medici (che saranno impegnati già da oggi a Is Mirrionis) lasciano pensare che l’unica camera iperbarica della Sardegna (quella della Maddalena funziona pochissimo) chiuderà un’altra volta. «Per il momento non esiste una nota ufficiale dell’Ats», conferma Cesare Iesu, presidente di Aaroi-Emac, l’associazione degli anestesisti rianimatori ospedalieri di medicina e area critica. «M a i nuovi turni sono stati organizzati pensando proprio allo spostamento dei colleghi che, trattati come pedine, ogni volta vengono spostati di qua e di là».

Le cure

Per le centinaia di pazienti che oggi arriveranno al Marino per i trattamenti sarà un’incognita. I trattamenti, almeno all’inizio saranno garantiti, ma poi nel prossimi giorni se arriverà la nota dell’Ats il servizio verrà inevitabilmente sospeso proprio per la mancanza di medici. «Un danno per centinaia di pazienti», dice ancora Iesu, «un danno anche per i medici anestesisti e rianimatori che sono abituati a lavorare in equipe e non possono lavorare due giorni qui, due lì. «Se risultasse vero, la questione sarebbe gravissima perché ci ritroveremo a non avere nessuna iperbarica, salvo che per le urgenze, in tutta la Sardegna», afferma Fulvia Murru, segretaria regionale della Uil-Fpl. «La situazione è sempre più grave, i casi sono in continua aumento e il personale è stanco», aggiunge.

Il caso “Marino”

La vicenda dell’iperbarica è solo l’ennesimo caso di un ospedale che potrebbe essere un eccellenza. La Rianimazione, per esempio, completamente rinnovata per ospitare pazienti Covid è ancora ferma. Perché? Gli infermieri specializzati sono stati dirottati nei centri per i vaccini e adesso non c’è il personale sufficiente.

