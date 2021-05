«Via il gazebo dalla piazza» 

Finito al centro di polemiche, è stato rimosso il gazebo per la vendita di frutta e verdura di piazza Antica Valeria, a Decimomannu. Smantellato il giorno dopo la segnalazione dei consiglieri di minoranza: «Non conosciamo la finalità dell’opera, ma la riteniamo impattante ai fini del decoro urbano», avevano dichiarato all’unanimità gli esponenti di Movimento 5 stelle e “Con noi per Decimomannu”. Si scopre ora che quell’opera era stata messa in piedi dai titolari de “L’orto degli ulivi”, Karin Erica Cocco e Davide Filippino. I coniugi l’hanno dovuta rimuovere su successivo ordine del Comune che l’ha ritenuta irregolare dopo aver eseguito sopralluoghi: «Eppure – sostengono marito e moglie – avevamo presentato un progetto che era stato accolto».

«Noi penalizzati»

Nei giorni scorsi gli uffici hanno pubblicato una determina di «annullamento parziale in autotutela dell’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico», rilasciata alla ditta che ora può lavorare in piazza Antica Valeria, ma senza allestimenti fissi. «Abbiamo tutta la documentazione regolare», garantisce Davide Filippino. «Il Comune sostiene ora che già dall’inizio non avrebbe dovuto dare il via libera al nostro progetto che avevamo presentato con tanto di dimensioni, planimetria e dettagli richiesti su questa opera, tra l’altro smontabile. Presumo quindi si siano resi conto di aver sbagliato». In fase di allestimento, continua, «ci è stato chiesto di smontare il gazebo, come stabilito da una conferenza di servizi. In definitiva, la revoca è arrivata dopo il precedente via libera al progetto. Abbiamo ora dato incarico a un legale per fare luce su questa vicenda che ci ha penalizzato».

Il Comune

Interviene la sindaca Anna Paola Marongiu: «La documentazione presentata al Comune era incompleta. In attesa di integrazioni, il suolo pubblico era stato concesso sulla base dell’istanza pervenuta che non prevedeva un’installazione fissa, mai autorizzabile. Forse i commercianti hanno dato per scontato il via libera al gazebo, malinteso chiarito in seguito ai sopralluoghi di tecnici e polizia locale. Concediamo il suolo pubblico gratuito per venire incontro alle attività schiacciate dal Covid, ma possono essere installate al massimo strutture rimovibili nel rispetto del decoro urbano. Per chiarimenti la mia porta è aperta». Il gazebo è sparito dopo l’intervento della minoranza: «Il procedimento di verifica era già stato avviato».

