Via i vincoli dalle case popolari 

Vicende giudiziarie a parte, a Sant’Anastasia - così come negli altri tre piani di zona quartesi - restava da definire la proprietà dei terreni. E di conseguenza la possibilità di vendita degli immobili costruiti negli anni in regime di edilizia agevolata, inevitabilmente legati - per legge - al vincolo del prezzo di cessione e del canone di locazione degli alloggi che potevano essere venduti solo a determinate condizioni.

Quattro in tutto i piani di zona quartesi interessati dalla delibera approvata dalla Giunta comunale alcuni giorni fa: Sa Forada, Santo Stefano, Costa Bentu. E Sant’Anastasia, il mega piano di zona a due passi dal litorale, finito al centro di un contenzioso fra proprietari dei lotti e Comune innescato da una serie di espropri non versati. Guerra che da alcuni anni prosegue nelle aule del Tribunale di Cagliari, con diverse cause in corso e una sentenza esecutiva che condanna l’amministrazione comunale a pagare il valore dei lotti ceduti a suo tempo dai privati.

Stop ai vincoli per la vendita delle case costruite all’interno dei Piani per l’edilizia economica e popolare, le cosiddette aree Peep. Da Sant’Anastasia a Sa Forada: zone della città dove nell’ultimo ventennio del secolo scorso centinaia di quartesi hanno costruito una serie di abitazioni in terreni inizialmente comunali - tramite una cooperativa - ma la cessione era di fatto bloccata da vincoli legati alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. Nei giorni scorsi è arrivato l’ok della Giunta alla delibera che sblocca la situazione di stallo. «Un provvedimento richiesto e atteso da tanti cittadini che ora, da proprietari a tutti gli effetti, potranno vendere o affittare il proprio appartamento a prezzi di mercato», sottolinea l’assessore all’Urbanistica e alla Pianificazione strategica Aldo Vanini.

La mappa

Il nodo

Un passo avanti era stato fatto nel 2002, quando l’allora Consiglio comunale aveva stabilito di proporre ai proprietari degli alloggi realizzati nell’ambito dei comparti dei piani di zona cittadini, la cosiddetta trasformazione del diritto di superficie in diritto proprietà, ma restava il vincolo relativo al prezzo massimo di cessione degli alloggi fino alla data di scadenza delle nuove convenzioni, e quelli relativi ai canoni di locazione. Nel 2013 l’ulteriore passaggio, sempre in Consiglio comunale: via libera alle convenzioni, comprese quelle stipulate a seguito della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, senza però eliminare i vincoli di prezzo.

La soluzione

L’ultimo atto è il nuovo regolamento approvato nei giorni scorsi dall’attuale Giunta, deciso dopo una relazione di stima richiesta all’Agenzia delle Entrate. «Era doveroso dare delle certezze a questi cittadini che per diversi motivi hanno l’esigenza di vendere la propria casa», commenta l’assessore Vanini. Nella delibera la Giunta ha stabilito anche le spese di istruttoria per la rimozione del vincolo, e per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà: 300 euro da versare al momento dell’istanza.

