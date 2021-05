Via i sigilli, il Geovillage può riaprire 

È durato venti giorni il sequestro penale del Geovillage, i sigilli sono scattati il dieci maggio e ieri il procuratore Gregorio Capasso ha revocato il provvedimento. Il capo dei pm di Tempio ha accolto la richiesta dei tre curatori fallimentari che, d’altra parte, non avevano alternative all’istanza di dissequestro. Il Geovillage appartiene ad una società, la Sviluppo Olbia, fallita nel 2016 e da cinque anni il Tribunale cerca inutilmente di vendere all’asta il bene. Per la curatela, il sequestro penale era una una vera iattura. La decisione della Procura è arrivata ieri mattina. Capasso parla di una valutazione attenta della situazione e delle esigenze legittime dei curatori. Tra queste c’è sicuramente la necessità di fare ripartire il prima possibile gli impianti sportivi, chiusi dall’autunno scorso. Il segni del deterioramento all’interno del compendio sono evidenti e di una certa gravità. Ora il Tribunale potrà adottare le sue decisioni, non semplici, per il futuro della grande struttura olbiese. Pensare, però, che il dissequestro risolva i problemi è sbagliato, anzi la stagione che si apre sarà una delle più difficili per il Geo.

Il direttore sospeso

Il motivo per il quale è stato deciso il dissequestro del Geovillage riguarda direttamente le misure cautelari adottate per gli indagati, in particolare per Aldo Carta. La settimana scorsa, la gip Caterina Interlandi ha disposto la sospensione del direttore del Cipnes. La magistrata ha ritenuto valida l’impostazione della Procura. Carta, si legge nel provvedimento di sospensione, è il regista del presunto accordo illecito che avrebbe condizionato l’asta fallimentare del Geo. Il direttore del Cipnes, secondo la gip, utilizzando i poteri che gli derivano dal suo incarico, avrebbe operato per favorire la permanenza del fallito (ossia Gavino Docche, ora ai domiciliari) nel compendio. Anche in caso di vendita del bene. Nel momento in cui, Carta viene sospeso, il problema della presunta ingerenza indebita del Cipnes, non si pone più e il Geovillage può essere restiuito al Tribunale. La decisone di Capasso mette fine a una situazione, inevitabile ma paradossale, con la procedura fallimentare bloccata d’imperio dalla Procura.

Le incognite

A questo punto giudici e curatela potranno procedere con l’individuazione di un gestore per l’albergo del Geo. La decisione di andare avanti con l’affitto di un ramo d’azienda, era stata presa dal Tribunale a metà aprile e avvallata da Carta. Ma ora cosa deciderà di fare il nuovo direttore del Cipnes? Il Consorzio ha i titoli per bloccare tutto, che cosa succederà?

