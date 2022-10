Via i sigilli dalla Gesam 

La Procura della Repubblica di Sassari toglie i sigilli allo stabilimento dei rifiuti della Gesam srl. Dopo due mesi dal devastante incendio doloso che ha divorato i capannoni di stoccaggio di balle di plastica, carta e cartone, il deposito ritorna nella disponibilità dei proprietari. Nelle prossime ore i carabinieri del Noe si presenteranno nell’area industriale di Sassari con il decreto di dissequestro dell’intero impianto di smaltimento rifiuti di Truncu Reale. Un provvedimento (richiesto dall’avvocato della società Nicola Lucchi) che arriva in corrispondenza della chiusura temporanea del Centro di raccolta di Tergu, che ha visto scadere la deroga autorizzativa della Provincia di Sassari a ricevere ulteriori carichi di rifiuti urbani dai quei comuni che, prima del rogo, conferivano a Truncu Reale.

L’emergenza

Il deposito alternativo ormai saturo non regge l’urto, c’è una difficoltà di stoccaggio istantaneo. Il Comune di Sassari – che ha chiesto ai cittadini di non conferire i rifiuti per due giorni – si è trovato ad affrontare l’emergenza cercando altri depositi, ma i gravi disagi sulla raccolta differenziata potrebbero ripercuotersi su tutto il Nord Sardegna. Le gravi difficoltà di smaltimento rifiuti potrebbero essere risolte con un lavoro di recupero e messa in sicurezza dell’impianto Gesam. La Provincia potrebbe autorizzare interventi parziali nelle aree non danneggiate dal fuoco per consentire il conferimento di vetro e carta. «Siamo stati costretti a riorganizzare i servizi di raccolta per affrontare i disagi - spiega Antonello Sassu, assessore all’Ambiente – scegliendo di conferire l’indifferenziato nella discarica di Scala Erre e la carta nel centro di Muros, mentre resta il problema di stoccaggio per la plastica. Restiamo in attesa delle autorizzazioni necessarie a risolvere l’emergenza». La Provincia potrebbe predisporre un’altra deroga all’impianto di Tergu, i gestori avrebbero realizzato un nuovo piazzale di quattromila metri quadri per accogliere l’enorme quantitativo di stoccaggi temporanei di plastica – 370 tonnellate per settimana - provenienti dai diversi comuni, fra cui Sassari, Alghero e Porto Torres. «La Regione deve adottare dei provvedimenti urgenti per risolvere l’emergenza rifiuti del Nord Sardegna» sottolinea Gianfranco Satta, consigliere regionale di Tergu «oggi i comuni non sanno più dove portare la plastica per raggiunte quantità di stoccaggio negli impianti di trattamento di tutta l’Isola».

Le inchieste

Il problema del conferimento occupa solo una pagina del complicato caso Gesam. L’incendio era scoppiato il 6 agosto scorso dopo dodici giorni dal rinvenimento del corpo di Antonio Masia, l’operaio di 53 anni schiacciato da un macchinario. L'ipotesi degli inquirenti è che le fiamme siano state appiccate per nascondere le prove dell'incidente mortale sul lavoro, per il quale il collega di 49 anni, Fabiano Mario Saba, è indagato di omicidio colposo, occultamento di cadavere, incendio doloso e inquinamento ambientale. Saranno le risultanze degli accertamenti sui cellulari dei 35 dipendenti a fare luce sulla vicenda.