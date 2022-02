Via i rifiuti dal fondo del mare 

Ad immergersi in acqua saranno i soci di una associazione locale e i diving di Villasimius, come Walter Bertolotti (titolare di un centro diving all’interno del Tanka Village): «Darò senz’altro la mia disponibilità – spiega Bertolotti – così come ho fatto anche in precedenza quando si è trattato di ripulire i fondali del porto turistico». Quanto ai rifiuti sui fondali «“per fortuna a ridosso della costa, e cioè nelle zone dove porto i turisti, ce ne sono poch». Spazzatura che invece si trova più al largo «o anche – aggiunge – in prossimità delle secche o, ad esempio, a Cala Caterina. Daremo il nostro contributo per tenere il fondale sempre più pulito».

A coordinare il progetto (che è già partito e andrà avanti per almeno due anni) è il direttore dell’Amp di Capo Carbonara Fabrizio Atzori: «Come prima cosa provvederemo a girare dei mini documentari sui fondali di Villasimius per capire dove intervenire. Ci concentreremo su Serpentara e l’Isola dei Cavoli e su tutta la zona A, quella vietata. È verosimile che i fondali siano pieni di reti e nasse trasportati dalle correnti o risalenti a tantissimi anni fa».

Una squadra di sub al lavoro sino al 2024 per ripulire i fondali dell’Area Marina Protetta dalle nasse, dai piombi e da tutti gli attrezzi da pesca abbandonati o smarriti nel corso dei secoli. Una operazione imponente – la prima del genere – finanziata con 74mila euro dall’associazione inglese Blu Marine Foundation e dalla fondazione Capellino (si tratta del primo ente commerciale senza scopo di lucro, il cento per cento dei profitti viene cioè destinato alla tutela dell’ambiente) con un obiettivo ben preciso: contribuire al ripristino dei fondali e alla conservazione della biodiversità nelle aree marine protette.

Area protetta

Bassa stagione

La collaborazione delle attività per le immersioni subacquee «sarà chiesta – chiarisce il direttore dell’area marina - soprattutto nei periodi di spalla, quando appunto non sono alle prese con la stagione estiva. In 24 mesi contiamo di raccogliere quintali di vecchie attrezzature da pesca che poi smaltiremo». Non tutti gli oggetti saranno recuperati: «Se ci sono incrostazioni avanzate – conclude Atzori – è meglio lasciarli sul fondo. Ma questo ce lo dirà l’università di Genova dopo aver analizzato il materiale fotografico».

La fondazione Capellino e la Blue Foundation ripristineranno anche i fondali di Capo Caccia (Alghero) e del Parco Nazionale dell’Asinara “sempre per tutelare – hanno sottolineato in una nota congiunta le due fondazioni – la biodiversità e la posidonia». Per la comunità scientifica l’ecosistema di Capo Carbonara è considerato uno dei più importanti del Mediterraneo in termini di biodiversità anche perché le praterie di posidonia offrono una serie di rifugi per numerose specie che qui hanno possibilità di riprodursi e svilupparsi.

