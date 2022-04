«Via i nomadi dalla città» 

Nel giorno in cui il sindaco Andrea Lutzu e l’assessora ai Servizi sociali Carmen Murru consegnano le chiavi delle quattro casette mobili perfettamente attrezzate e immediatamente abitabili riservate alle persone in “particolare disagio abitativo”, con un’ordinanza il sindaco dispone «l’allontanamento delle persone non autorizzate, senza fissa dimora o nomadi, da tutto il territorio comunale». In particolare l’allontanamento riguarda le aree comunali adibite a parcheggio di via Emilio Lussu, via Ibba (spazio per lo scarico dei camper), quella sterrata nei pressi della Questura. Due problemi diversi ma non proprio lontani che ripropongono il disagio sociale di diverse persone.

L’ordinanza

Lo sgombero, si legge nell’ordinanza del sindaco, dovrà avvenire entro 10 giorni e riguarderà tutti i veicoli e i beni di proprietà di chi non è autorizzato. La situazione è diventata insostenibile. Da alcuni mesi un’area in via Lussu non attrezzata per la sosta prolungata dei veicoli e l’accampamento di persone, priva di strutture idonee per lo smaltimento dei rifiuti e per l’approvvigionamento dell’acqua potabile è occupata arbitrariamente da 8 caravan. La sosta dei camper, dunque, costituisce un problema per l’igiene e la salute pubblica. Da mesi non si contano più «le numerose segnalazioni arrivate al Comune da parte di cittadini e residenti così come gli interventi della polizia locale e della polizia di stato, talvolta anche con operazioni congiunte e numerosi verbali al decoro pubblico» si legge nel documento. Nonostante gli interventi delle forze dell’ordine, finora da lì non si è mosso nessuno col pericolo di aggravare le condizioni igieniche della zona, già abbastanza precarie, in caso di aumento delle persone e dei mezzi. Inoltre «per via delle caratteristiche strutturali, la zona non è idonea a svolgere la funzione di struttura ricettiva e le esigenze di igiene e sicurezza dell’intera area circostante».

I divieti

Oltre a questi elementi obiettivamente indiscutibili, il sindaco Andrea Lutzu ricorda che la sosta di camper, roulotte, carovane costituisce violazione alle norme del nuovo codice della strada. Da qui l’ordine di allontanamento dall’area in via Emilio Lussu, via Ibba, dall’area dei parcheggi sterrato vicina alla Questura e da tutto il territorio comunale. Tutti i soggetti non autorizzati, senza distinzione alcuna, dovranno sgomberare e non potranno più stazionare per settimane e tanto meno per mesi. Nel caso in cui non dovessero rispettare il termine di 10 giorni per lo sgombero, si procederà alla rimozione forzata delle cose o delle persone. L’ordinanza interessa le strade e le piazze del territorio comunale mentre non riguarda l’edificio in via Rockfeller abitato da anni dai rom. Il Comune è alla ricerca di una sistemazione diversa per quelle famiglie ma trovarla non è semplice. Tutte le strade finora praticate sono fallite, l’ultima sembrerebbe portare verso la zona industriale ma per il momento è solo un’idea ancora lontana dalla possibilità.