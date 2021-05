«Via i bracconieri dal parco» 

Tolleranza zero contro bracconieri e incivili, minacce principali per il regno del cervo sardo. Sono i due punti fermi alla base della tutela di Monte Arcusu: il paradiso naturale di oltre 30 mila ettari da ora in poi sarà preservato da un “Piano di gestione della Zona speciale di conservazione (Zsc)”. Pubblicato il documento, il prossimo passo – come previsto dalle linee guida della Regione – riguarda ora il coinvolgimento di cittadini, associazioni ambientali e venatorie che potranno presentare le loro osservazioni sul piano (il primo incontro è in programma oggi in videoconferenza) che poi passerà all’esame dei Consigli comunali dei paesi del parco regionale del Gutturu Mannu: Assemini, Uta, Capoterra, Siliqua, Santadi, Pula, Sarroch, Villa San Pietro, Domus de Maria e Teulada. Dopodiché tornerà in Regione in via definitiva.

Il progetto

Terminato l’iter burocratico, sarà attuato il piano - oggi stilato in centinaia di pagine - dedicato alla valorizzazione ambientale e tutela degli animali di Monte Arcosu. In programma interventi per intensificare la sorveglianza contro le uccisioni illegali di animali, un progetto pilota per le buone pratiche selvicolturali, nuove aree per il pascolo del cervo sardo, interventi per il controllo e l’eliminazione di specie invasive, cartellonistica informativa sui danni causati dal prelievo di piante e animali. A tutela di tutte le specie animali (ungulati, rettili, anfibi e uccelli) una rete di monitoraggio triennale degli habitat con anche la ricerca di rifugi riproduttivi. Particolare attenzione sarà dedicata alle coppie nidificanti di aquile e astori sardi.

Sensibilizzazione

Oltre agli interventi dedicati alla tutela della zona speciale di conservazione, il piano di gestione prevede inoltre l’implemento dei sistemi di comunicazione con, per esempio, il miglioramento del sito web, mappe divulgative e un decalogo delle “misure di conservazione”. Particolare attenzione sarà dedicata ai programmi di sensibilizzazione nelle scuole dei Comuni del territorio, attività formative per gli operatori del settore finalizzate alla sostenibilità ambientale e programmi dedicati a escursionisti, turisti e fruitori dei boschi di Monte Arcosu.

I Comuni

Da oggi iniziano gli incontri aperti per eventuali integrazioni del piano: «Con il confronto dedicato al pubblico si compie un ulteriore passo per la miglior tutela e valorizzazione di questa preziosa risorsa ambientale», commenta Giacomo Porcu, sindaco di Uta e presidente del parco Gutturu Mannu. «Le indicazioni saranno attentamente valutate, sottoposte a ogni Consiglio comunale, per poi diventare uno strumento di gestione operativo».

Per Francesco Dessì, sindaco di Capoterra, «oltre a preservare fauna e flora di Monte Arcosu, patrimonio della Sardegna, il piano sarà da traino dal punto di vista turistico ed economico». La parola passa ora a cittadini e associazioni che oggi alle 17 parteciperanno all’incontro in videoconferenza organizzato sulla piattaforma Zoom.

