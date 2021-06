Via gli argini di cemento dal rio Is Cungiaus 

Dopo una lunga attesa sono finalmente iniziati i lavori per la messa in sicurezza e la rivalorizzazione del rio Is Cungiaus, il canale che attraversa il centro abitato di Quartucciu. L’intervento è il primo passo che anticipa le altre azioni dell’amministrazione comunale, che ha stanziato 1,8 milioni di euro con l’obiettivo di riqualificare l’intera area.

Il progetto parco

«È necessario e opportuno riqualificare il canale, in quanto sarà parte integrante del parco Lineare che è in fase di progettazione», afferma l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda, «l’intervento permetterà di migliorare il livello di sicurezza idraulica e costituirà la base per gli interventi successivi».

Nel Piano strategico comunale, approvato nel 2006 dal Comune di Quartucciu, infatti, è prevista la realizzazione di una grande oasi lungo le rive del Riu Is Cungiaus: il primo intervento, messo in atto in questi giorni, che riguarda la rimozione delle strutture in calcestruzzo «oltre a mettere in sicurezza il centro abitato dal punto di vista idrogeologico, costituisce un primo passo verso la ricostituzione dell’equilibrio naturale dell’alveo e del suo ecosistema», sottolinea Caredda.

Il rischio idrogeologico

Per migliorare il deflusso delle acque del canale dunque si dovrà iniziare dalla demolizione del canale tombato, realizzato nei primi anni ‘90 e dalla rimozione di tutte quelle opere in calcestruzzo che hanno ristretto l’alveo. Sono due gli studi di fattibilità richiesti dall’amministrazione per valutare al meglio il miglioramento e la riqualificazione della zona, soprattutto la messa in sicurezza idraulica. «Nel primo studio è emerso come l’opera realizzata ormai trent’anni fa, non solo ha completamente snaturalizzato l’alveo, ma è in netto contrasto con gli obiettivi e le previsioni del Piano di apprendimento individualizzato, avendo comportato un aumento del livello di rischio idraulico».

La demolizione e il parco

Dunque la demolizione era l’unico intervento tecnicamente fattibile per la riduzione del rischio idraulico su cui versa l’area intorno a via Salvo d’Acquisto e via Mandas. Con il secondo studio, invece, è stata valutata la creazione del parco urbano. «Necessario», spiega Caredda, «per ricostruire l'identità sociale e culturale del paese, valorizzandone il patrimonio storico, culturale e ambientale. In questo pregevole progetto di arredo urbano è prevista la realizzazione di un polmone verde tra il tessuto urbano consolidato e le nuove lottizzazioni oltre il Rio Is Cungiaus». Diversi gli interventi programmati dall’esecutivo di via Nazionale. «Prima di tutto intendiamo attivare sinergie con i Comuni limitrofi per sviluppare una rete di piste ciclopedonali che attraverso il Parco congiunga le aree umide del Molentargius e del Simbirizzi e, seguendo il corso del fiume, si colleghi con il complesso montuoso dei Sette Fratelli».

I giardini

Ma è previsto anche l’inserimento di aree verdi di immediata fruibilità negli ambienti urbani, necessari per uno sviluppo sostenibile della città. «Per la nostra amministrazione è molto importante restituire alla città spazi verdi attrezzati, che si relazionino con i nuovi quartieri e siano connessi in maniera funzionale tra il centro storico e la viabilità delle nuove lottizzazioni. Oltre a promuovere nuove iniziative imprenditoriali legate agli interventi di riqualificazione ambientale».

