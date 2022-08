Via Garibaldi, degrado nel cuore della città 

Quella palazzina pericolante in stile “liberty” è diventata un vero e proprio bagno pubblico. A denunciare una situazione che si protrae da parecchi mesi sono gli abitanti e i commercianti di via Garibaldi, che lamentano le condizioni in cui versa un’immobile di tre piani che da circa un anno è stato messo in sicurezza con un’impalcatura. Ma le tavole di legno del pian terreno sono state divelte e la palazzina non solo viene utilizzata come un vespasiano pubblico, ma è divenuta oggetto delle scorribande notturne di alcuni malintenzionati che riescono ad intrufolarsi all’interno dell’edificio.

La protesta

Ennio Tocco è il proprietario di un’attività commerciale dirimpetto allo stabile: «Se necessario presenterò una petizione per sollecitare l’amministrazione comunale ad intervenire e far interrompere questi atti d’inciviltà. - spiega – dell’edificio fa parte anche un locale al pianterreno dove c’era un salone di bellezza: è stato letteralmente devastato e depredato». Il commerciante racconta inoltre come i varchi creati a suon di pedate alla base della copertura in legno, vengano utilizzati quotidianamente per introdursi all’interno della palazzina per espletare le funzioni fisiologiche: «Un vero schifo, non pertinente al decoro della città. - continua Tocco - non è proprio un bel biglietto da visita per tutti quei vacanzieri che arrivati in treno risalgono via Garibaldi con zaino in spalla e trolley a rimorchio e si dirigono verso il centro della città». Ennio Tocco già in passato aveva presentato una petizione per risolvere il problema dell’alta velocità del traffico veicolare su quella che è di fatto una delle arterie principali.

Il Comune

Il sindaco Mauro Usai è consapevole delle condizioni disastrate in cui versa l’impalcatura ed il tratto di marciapiede (circa 15 metri): «L’edificio appartiene ad un privato ed è chiaro che occorrerà intervenire per risolvere le criticità - spiega Usai - Non siamo rimasti a guardare, ci sono diverse ordinanze già emesse e c’è un accertamento per l’occupazione del suolo pubblico dovuto alla presenza dell’impalcatura». Per il consigliere comunale Luigi Biggio (Gruppo misto) è necessario effettuare nuovi sopralluoghi, per verificare lo stato dell’immobile: «L’amministrazione deve intervenire nell’immediato, non è un solo problema di occupazione del suolo pubblico e di igiene, ma anche di sicurezza».Lo stesso Biggio lo scorso anno aveva puntato la lente d’ingrandimento su via Garibaldi per il problema legato alla velocità sostenuta dei veicoli: «Presentai una mozione chiedendo venissero collocati dei dissuasori e degli attraversamenti pedonali rialzati. L’amministrazione prese degli impegni ufficiali, ma ancora al momento nulla è stato compiuto».