Via Fiume, la sicurezza è un’utopia 

E per questo la notizia che nell’arteria sarebbero arrivati gli attraversamenti pedonali rialzati era stata accolta con gioia. Invece le cose non stanno proprio così: gli attraversamenti pedonali rialzati, non si sa ancora se due o tre, ci saranno ma soltanto nel primo tratto quello all’interno del centro urbano, tra piazza IV Novembre e l’incrocio con via San Benedetto. «Si prosegue con gli attraversamenti rialzati laddove è stato rifatto il nuovo asfalto» spiega l’agente del settore Traffico e viabilità Antonello Casiddu, «e quindi nel primo tratto di via Fiume. Certo è che nel secondo tratto verso il Poetto si va molto veloci e si stanno studiando soluzioni per indurre gli automobilisti a ridurre la velocità». Il fatto è che in quel tratto di strada non è nemmeno possibile sistemare il telelaser che è entrato in azione nei mesi scorsi nel lungomare Poetto. Questo perché manca uno slargo o una piazzola dove poter fermare gli automobilisti in condizioni di sicurezza.

Un grafito colorato proprio nei muri del parco che si affaccia sull’arteria, è il ricordo di un giovane che qui ha perso la vita falciato da un camion mentre attraversava la strada sulle strisce. Perché in via Fiume si corre, tanto, troppo e attraversare è un rischio enorme. Proprio per questo qualche anno fa i residenti della zona avevano avviato una raccolta di firme allegate a una petizione per chiedere la sistemazione di dossi.

Si va anche a 120 chilometri orari in via Fiume. Il secondo tratto della strada, da via Polonia fino alla rotatoria di Margine Rosso, resta uno più pericolosi del territorio, teatro di incidenti spesso anche mortali.

Si va anche a 120 chilometri orari in via Fiume. Il secondo tratto della strada, da via Polonia fino alla rotatoria di Margine Rosso, resta uno più pericolosi del territorio, teatro di incidenti spesso anche mortali.

Un grafito colorato proprio nei muri del parco che si affaccia sull’arteria, è il ricordo di un giovane che qui ha perso la vita falciato da un camion mentre attraversava la strada sulle strisce. Perché in via Fiume si corre, tanto, troppo e attraversare è un rischio enorme. Proprio per questo qualche anno fa i residenti della zona avevano avviato una raccolta di firme allegate a una petizione per chiedere la sistemazione di dossi.

Tratto escluso

E per questo la notizia che nell’arteria sarebbero arrivati gli attraversamenti pedonali rialzati era stata accolta con gioia. Invece le cose non stanno proprio così: gli attraversamenti pedonali rialzati, non si sa ancora se due o tre, ci saranno ma soltanto nel primo tratto quello all’interno del centro urbano, tra piazza IV Novembre e l’incrocio con via San Benedetto. «Si prosegue con gli attraversamenti rialzati laddove è stato rifatto il nuovo asfalto» spiega l’agente del settore Traffico e viabilità Antonello Casiddu, «e quindi nel primo tratto di via Fiume. Certo è che nel secondo tratto verso il Poetto si va molto veloci e si stanno studiando soluzioni per indurre gli automobilisti a ridurre la velocità». Il fatto è che in quel tratto di strada non è nemmeno possibile sistemare il telelaser che è entrato in azione nei mesi scorsi nel lungomare Poetto. Questo perché manca uno slargo o una piazzola dove poter fermare gli automobilisti in condizioni di sicurezza.

La rabbia dei residenti

«Il secondo tratto di via Fiume era ed è rimasto molto pericoloso» dice Marina Lattanzi presidente del comitato spontaneo di Quartello che si era fatto promotore della raccolta di firme, «nonostante le istanze presentate dai residenti alla passata amministrazione Delunas. Allo stato attuale la strada è percorsa da auto e mezzi pesanti senza che sia rispettato il limite di velocità e quindi i problemi rimangono». E aggiunge: «Il Comitato di Quartello presentò nell’aprile del 2019 una petizione fatta pervenire al sindaco allora in carica, al comandante della Polizia locale e al Prefetto. In questa si descriveva la condizione di potenziale pericolo a cui i cittadini erano costantemente esposti».

Estate a rischio

Questo soprattutto d’estate quando il flusso di pedoni diretti al parco o alla passeggiata lungo il canale, è massiccio. «Nella petizione» prosegue Lattanzi, «furono chiesti interventi mirati a creare una condizione di sicurezza permanente. A questo fece seguito anche una relazione da parte dei vigili urbani al prefetto in cui fu riconosciuta l’effettiva pericolosità della strada e la possibilità di provvedere alla messa in sicurezza». Il tempo è passato però «noi residenti siamo ancora in attesa di soluzioni considerato anche che l’estate si avvicina e che a Quartello ci sono anche diverse case vacanze. Restiamo fiduciosi che le istanze siano accolte dall’attuale giunta».

Attraversamenti pedonali rialzati sono già stati sistemati in viale e via Marconi e in via San Benedetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata