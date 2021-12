Via dell’Autonomia, ecco i cantieri 

L’intervento previsto in via dell’Autonomia regionale è lo stesso di cui si parla ormai da anni. Il progetto, già finanziato dalla Regione con 1 milione e 200mila euro, prevede l’allargamento della strada, oltre che la definizione di marciapiedi - al momento assenti - e delle piste ciclabili. Saranno inoltre messe in sicurezza le fermate degli autobus spalmate lungo la strada nel cuore dell’agro cittadino.

«I lavori inizieranno a gennaio», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, «nei prossimi giorni abbiamo già in programma un incontro con l’impresa per definire gli interventi». Dalla chiesa sino all’ingresso del futuro mercato di Flumini, lì dove sorgerà una terza rotatoria - finanziata con il ribasso dell’affidamento della gara - necessaria per rendere sicuro l’accesso, e che di fatto sblocca l’apertura dell’area commerciale attesa da anni dai residenti della zona periferica della città.

Svolta per via dell’Autonomia regionale sarda, una delle arterie più pericolose della campagna quartese che non a caso vanta il triste titolo di “strada della morte”. Dopo anni di annunci, stop e rinvii, il Comune è pronto per partire con i cantieri nel tratto di sua competenza.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Svolta per via dell’Autonomia regionale sarda, una delle arterie più pericolose della campagna quartese che non a caso vanta il triste titolo di “strada della morte”. Dopo anni di annunci, stop e rinvii, il Comune è pronto per partire con i cantieri nel tratto di sua competenza.

L’annuncio

«I lavori inizieranno a gennaio», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, «nei prossimi giorni abbiamo già in programma un incontro con l’impresa per definire gli interventi». Dalla chiesa sino all’ingresso del futuro mercato di Flumini, lì dove sorgerà una terza rotatoria - finanziata con il ribasso dell’affidamento della gara - necessaria per rendere sicuro l’accesso, e che di fatto sblocca l’apertura dell’area commerciale attesa da anni dai residenti della zona periferica della città.

Il progetto

L’intervento previsto in via dell’Autonomia regionale è lo stesso di cui si parla ormai da anni. Il progetto, già finanziato dalla Regione con 1 milione e 200mila euro, prevede l’allargamento della strada, oltre che la definizione di marciapiedi - al momento assenti - e delle piste ciclabili. Saranno inoltre messe in sicurezza le fermate degli autobus spalmate lungo la strada nel cuore dell’agro cittadino.

Tre rotatorie

Spazio anche a una serie di rotatorie che saranno costruite in prossimità degli incroci più pericolosi, troppo spesso teatro di incidenti gravi e mortali causati dall’alta velocità. «Saranno tre in tutto», precisa l’assessore Conti, «la terza finanziata con il ribasso di gara che abbiamo deciso di realizzare davanti all’area mercatale di Flumini». Lì dove - vista l’alta velocità delle automobili di passaggio - sarebbe troppo pericoloso accedere e uscire direttamente su via dell’Autonomia regionale. Una delle criticità che di fatto finora ha bloccato l’apertura del mercato nel territorio extraurbano quartese. «Dopo i lavori nella strada e la realizzazione della rotatoria potrà essere inaugurato», assicura Conti, «per il resto il mercato è tecnicamente pronto, con tanto di collaudi conclusi».

Lavori a gennaio

E dopo la lunga fase degli espropri ormai archiviata, il Comune è pronto a partire con i cantieri nel primo tratto dell’arteria, dalla parrocchia di Flumini sino al futuro mercato. «Inizieremo a gennaio con il nostro intervento», dice l’assessore ai Lavori pubblici, «sperando di avere in tempi celeri il progetto definito da parte della Città metropolitana per il secondo tratto della strada, e poter ottenere un eventuale e ulteriore finanziamento dalla Regione».

La Città metropolitana

Progetto di fattibilità che dovrebbe essere in dirittura d’arrivo. Almeno stando alle ultime dichiarazioni fatte dal consigliere metropolitano delegato alla Viabilità Antonello Floris due settimane fa: «Il tecnico incaricato ha predisposto la relazione sul progetto di fattibilità tecnico-economica», aveva detto, «e sta ultimando gli ulteriori elaborati per completare la proposta progettuale da condividere con il Comune di Quartu».

Proposta progettuale che però - almeno sino a ieri - il professionista esterno non ha ancora consegnato alla Città metropolitana.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata