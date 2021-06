Via del Minatore in mano agli incendiari 

La terra di nessuno diventa quotidiana terra dei fuochi e chi vive nei paraggi lancia l’allarme: «Non se ne può più».

Ennesimo allarme

Ieri, ore 12, quinto incendio in una settimana e lo scenario è sempre lo stesso: il boschetto di eucalipti e lecci e le campagne incolte fra la rotonda di viale del Minatore a fianco all’insediamento rom, la bretella di via Ospedale, via Dalmazia e la lottizzazione ai piedi di un centro commerciale. Chiunque sia il responsabile, questo sito che appartiene in prevalenza alla società Ligestra, è diventato palestra degli incendiari. Ma siccome il sottobosco è un ricolmo di rifiuti di ogni genere, ogni incendio è una bomba ecologica che esplode. Un sopruso all’ambiente e alle casse pubbliche, considerata ormai la frequenza degli interventi delle squadre antiincendio: il 2 giugno è stato necessario addirittura richiedere l’arrivo di un elicottero da Marganai, tutti i giorni vi si recano i volontari della Protezione civile, spesso vengono richiamati gli agenti della Forestale, di Forestas e stabilmente che i vigili del fuoco.

Come ieri mattina quando il rogo è stato appiccato in un tratto di bosco (sempre devastato da una fila ininterrotta di rifiuti) più verso la rotonda di via Ospedale.

La condanna

Il dibattito imperversa anche sui social e alcuni componenti della comunità rom, come Nenand Ahmetovic, condannano gli incendi e si scagliano contro il Comune. Chi abita nei paraggi, dinanzi alla teoria di roghi quotidiani, manifesta un’angoscia che non conosce stagioni. «Viviamo rischi seri – accusa Gianni Ortu, 71 anni, medico in pensione, residente in una lottizzazione che si affaccia dalla parte opposta del bosco – a spese mie anche stavolta ho realizzato una fascia frangi fuoco in un tratto di terreno pubblico, ma ci sono stati casi in cui le fiamme sono arrivate ai margini dell’abitazione. Per non parlare degli odori acri dei materiali combusti: dobbiamo solo sperare che il vento non sia impetuoso». Nei pressi abita anche Gianpietro Corda, pensionato di 75 anni, che conferma un aspetto evidente: «Il fuoco in questo preciso settore è una costante tutto l’anno tranne qualche mese piovoso – dice – e lo alimentano le discariche: vicino a casa qualcuno ha addirittura abbandonato vecchi pannelli che sembrano essere solari o fotovoltaici». La prova che ad alimentare le discariche sono anche persone che con il campo rom, da sempre indicato come causa del problema, non c’entrano affatto. In effetti nel bosco (e nel margine dei marciapiedi) c’è di tutto: anche scocche di auto, oltre che arredi, ferragli, bustoni di immondezza. Anni fa Ligestra aveva posizionato una rete di recinzione: durò pochi mesi perché qualcuno la portò via per venderla al mercato del ferro. «Per quanto di nostra competenza è imminente un nostro intervento per ripulire dai rifiuti almeno i marciapiedi e i dintorni immediati – dice l’assessore all’Ambiente Gian Luca Lai – quanto al resto ci appelliamo ai proprietari».

