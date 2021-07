«Via da Parigi e sedotti da questo angolo incantevole del mondo» 

A Parigi ha creato l’agenzia pubblicitaria Big Success, l’agenzia numero uno della tv pubblica francese valutata quindici milioni di euro. Dopo 25 anni di sacrifici e soddisfazioni (anche economiche) Jean Paul Treguer, 66 anni, originario della Bretagna, ha deciso di cambiare completamente vita: assieme alla moglie Isabelle ha lasciato la Francia, ha comprato una villa a Villasimius e si è dato alla viticoltura, quella del vin rosé.

La scelta

La decisione tre anni fa. «Era arrivato il momento di godersi la vita e di andare a vivere in un bel posto sul mare, magari in Italia che avevo conosciuto da bambino grazie a mio padre militare nella base di Vicenza». Jean Paul Treguer a visitato la Puglia, la Toscana, la Sicilia ma non ne è rimasto entusiasta. La scintilla è scoccata in Sardegna, in quell’isola che aveva visto solo in tv ma che all’inizio aveva escluso «perché pensando alla Costa Smeralda ci sembrava snob». E invece a Villasimius è stato un vero e proprio colpo di fulmine: «Prima abbiamo visitato la costa sud ovest – racconta Jean Paul Treguer – poi ci siamo spostati sull’altro versante. Una volta arrivati a Villasimius abbiamo deciso in un paio d’ore, la nostra vita sarebbe stata per sempre in questo paradiso».

La casa

L’anno scorso l’ultimo step, l’acquisto della casa: «La nostra unica condizione all’agenzia immobiliare alla quale ci siamo rivolti – spiega – è che fosse una villa con splendida vista sul mare. L’abbiamo trovata a Is Traias». Piscina a filo sopra una scogliera, sullo sfondo le spiagge di Simius e l’isola dei Cavoli da una parte, lo spettacolo di Punta Molentis dall’altra. Qualche lavoretto per riammodernarla («Ancora non abbiamo finito»), il trasferimento definitivo a giugno dello scorso anno e via alla scoperta della vita del paese. «È molto meglio di quello che ci aspettavamo – dicono Jean Paul e Isabelle – abbiamo iniziato a conoscere le persone di Villasimius grazie appunto ai lavori di ristrutturazione della villa. Operai, muratori, idraulici, elettricisti. Siamo stati accolti benissimo, in Francia non è così». Partono anche gli inviti a pranzo a base di maialetto: «Abbiamo apprezzato e continuiamo ad apprezzare – proseguono entrambi – la cucina della mamma o della nonna, come si dice. Pietanza meravigliose gustate nelle case di amici».

La vigna

Non sono mancate le visite ai ristoranti, non solo quelli di Villasimius. Visite (e cene) che hanno fatto venire a Jean Paul e Isabelle l’idea di trasformarsi in produttori di vin rosé: «Quando chiedevo al cameriere se potevo avere del vino rosato, ogni volta mi sentivo rispondere che avevano o il bianco o il rosso. Son rimasto stupito perché in Corsica, solo per fare un esempio, ci sono almeno cinquanta bottiglie di rosato. In Francia inoltre è il vino che si consuma di più nelle tavole, il 40 per cento del totale. Dovevo far qualcosa per farlo conoscere anche qui e poi volevo dedicarmi ad un nuovo progetto per non restare senza far nulla”.

Le vigne, tra Villasimius, Costa Rei e Castiadas, ci sono. Jean Paul e Isabelle presentano il loro progetto ai viticoltori della zona e stringono un accordo con la Cantina sociale di Castiadas per produrre, appunto, il vin rosé. «Prima di iniziare la produzione – aggiunge Jean Paul – ho assaggiato tutte le bottiglie di rosato sarde, una ventina. Solo la metà era di livello. Il mio vino, grazie alla Cantina di Castiadas, sarà uno dei vini top, in edizione limitata». L’obiettivo dei due sardi-francesi («ci definiamo così») è far capire quanto sia buono il rosé in un’isola caratterizzata dal consumo del bianco e del nero: «Con la carne – dice ancora Jean Paul – va benissimo il rosso, col pesce il bianco ma con il sole ci vuole il rosé. Va bevuto fresco, magari con il ghiaccio. Il nostro sarà un vno sardo ma a livello dei migliori vini francesi».

