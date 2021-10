Via cinque dirigenti: ma lo spoils system finisce in Tribunale 

Assieme a Lilliu lo scorso luglio erano stati defenestrati anche Mauro Cadoni (assessorato al Turismo) e tre partecipanti al pranzo proibito alle Terme di Sardara (lo scorso aprile, quando la Sardegna era zona arancione): Antonio Casula, alla guida del Corpo forestale (la sua nomina risaliva ai tempi della giunta Pigliaru), Umberto Oppus (Enti locali) e Alessandro Naitana (Industria). Per Lilliu tre mesi fa era stato spiegato in Regione che la mancata proroga era dipesa «dall’essere venuto meno il rapporto fiduciario» col governatore Cristian Solinas e l’assessore al Turismo Gianni Chessa.

La sua iniziativa è basata su due presupposti, indicati nelle 23 pagine preparate e depositate dall’avvocato Roberto Murgia, che chiede «la sospensione» o «disapplicazione» della decisione: l’asserita «assenza» di un «valido motivo» alla base della decisione (come una scarsa produttività o qualche mancanza nel lavoro) e il «ritardo» dell’iniziativa, che doveva arrivare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della nuova legge di riordino e invece presa dopo 35. Quindi si tratterebbe solo di un «pretesto per rimuovere» Lilliu «da uno degli incarichi apicali più prestigiosi dell’apparato amministrativo regionale», che «solo negli ultimi due anni ha attivato e gestisce convenzioni e accordi del valore di 2,7 miliardi di euro e ha in fase di aggiudicazione iniziative per ulteriori 300 milioni. Un ruolo di assoluto prestigio professionale ma anche sociale». L’udienza è stata programmata per martedì 26 ottobre davanti alla giudice Scarpa.

La mancata conferma lo scorso luglio di cinque direttori generali della Regione finisce in Tribunale. Estromessa dalla direzione della Centrale unica di committenza, Cinzia Lilliu ha presentato un ricorso d’urgenza contestando la decisione presa dalla Giunta e chiedendo «l’immediato reintegro» nel ruolo sino «alla scadenza originaria dell’incarico», fissata al primo luglio 2023.

«Un pretesto»

Assieme a Lilliu lo scorso luglio erano stati defenestrati anche Mauro Cadoni (assessorato al Turismo) e tre partecipanti al pranzo proibito alle Terme di Sardara (lo scorso aprile, quando la Sardegna era zona arancione): Antonio Casula, alla guida del Corpo forestale (la sua nomina risaliva ai tempi della giunta Pigliaru), Umberto Oppus (Enti locali) e Alessandro Naitana (Industria). Per Lilliu tre mesi fa era stato spiegato in Regione che la mancata proroga era dipesa «dall’essere venuto meno il rapporto fiduciario» col governatore Cristian Solinas e l’assessore al Turismo Gianni Chessa.

Punteggio massimo

Eppure, spiega l’avvocato Murgia nel ricorso, la direttrice generale (confermata nel ruolo appena quattro mesi fa sino «al giugno 2023»), aveva «svolto con profitto» il compito tanto «da aver sempre ricevuto nel 2019 e nel 2020 il massimo punteggio tra i direttori generali dell’amministrazione regionale, 100/100, all’esito delle valutazioni periodiche sui risultati», e inoltre «appena un mese prima della revoca aveva ricevuto i complimenti scritti del Capo di gabinetto del presidente della Giunta regionale per il fatto che otto ricorsi al Tar contro l’appalto di 90 milioni dei servizi di pulizia degli uffici regionali erano stati respinti, a riprova che la Centrale di committenza aveva condotto in modo corretto quella delicata e importante procedura di evidenza pubblica».

La legge di riordino alla base della sostituzione «non contiene alcuna norma che autorizzi la revoca anticipata di un direttore generale senza un valido motivo». Invece Lilliu è stata mandata via «dopo appena un anno senza motivazione>. Una «decisione illegittima» perché, secondo il legale, mancano nel provvedimento eventuali riferimenti a «comprovate ragioni organizzative o valutazioni negative». Inoltre la revoca è arrivata il 28 luglio, «quando la legge 10/2021 era già entrata in vigore da 35 giorni», quindi l’estromissione è avvenuta «in ritardo di 5 giorni rispetto al termine perentorio». Lilliu al momento non ha incarichi: «Chiaramente un ridimensionamento della sua posizione lavorativa».

