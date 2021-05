Via allo sfratto delle salme 

56

A Nuoro addio al riposo perpetuo. Prima il Comune ha iniziato a requisire i loculi acquistati in concessione e non utilizzati, comprati spesso da chi sperava di essere sepolto a fianco di qualche caro. Ora, alla ricerca di nuovi posti nel cimitero, si revocano le concessioni perpetue relative ai loculi contenenti defunti da almeno 50 anni. Insomma, chi è morto negli anni Settanta riceverà lo sfratto. Una necessità per l’amministrazione. Don Francesco Mariani avverte: «C’è molto malumore perché una pubblica amministrazione che non rispetta i contratti o li varia a proprio uso e consumo, anche nell’emergenza, ammette che lo faccia anche il cittadino».

Loculi esauriti

Che nel cimitero mancano i posti è un fatto ed un problema che sta mettendo in difficoltà l’amministrazione. Il Comune ha già avviato la costruzione di 56 nuovi loculi, ma con oltre 100 morti l’anno non bastano. Per questo, con decorrenza immediata, ha revocato tutte le concessioni perpetue relative a loculi che contengono salme sepolte da almeno 50 anni. La priorità è stata data ai manufatti «che appaiono in stato di abbandono e privi di qualsiasi manutenzione nonché a quelli per i quali non sia stato possibile reperire i dati dei concessionari perché deceduti, trasferiti o comunque irreperibili». Una decisione che fa subito discutere.

Rispettate i contratti

«C’è molto malumore - dice il direttore del settimanale diocesano L’Ortobene, don Francesco Mariani - questo è un problema amministrativo. Non puoi fare dei contratti e poi, quando vuoi, dire che non vanno più bene. Anziché programmare una città di 80 mila abitanti, se ne doveva prevedere una per 80 mila morti: è l’unico settore in espansione a Nuoro. Perché – propone – non ampliare le zone per essere sepolti nella nuda terra?».

Nessuna richiesta

Se all’interno del cimitero mancano gli spazi, all’esterno ci sono aree disponibili. Tre anni fa ha chiuso una grossa azienda che si occupava di edilizia ed era adiacente al camposanto. Terreni in parte di proprietà della famiglia Corrias, che gestisce anche un’attività di pompe funebri e aveva dato disponibilità alla vendita. Antonio Corrias conferma: «Tempo fa avevamo avuto un contatto col Comune, c’era stata la disponibilità. Poi nessuno ci ha fatto sapere nulla, sono spariti». Eppure l’acquisto dell’area rappresenta una soluzione, perché a breve finiranno le salme da sfrattare e a Nuoro è impossibile avere un forno crematorio per la presenza di un altro entro 100 chilometri, cioè a Olbia.

Anziché programmare una città di 80 mila abitanti si doveva pensare a una per 80 mila morti: è l'unico settore in espansione