Via all’estate col nuovo lungomare 

Ogni singolo movimento è stato osservato, sezionato, commentato. Seduti al bar o sulla tastiera, a passeggio fra le alte transenne da cantiere e lo sguardo sempre rivolto al mare, l’avanzare dei lavori del nuovo lungomare, ex Via Redipuglia, è l ’argomento più discusso della stagione. Le critiche, più o meno accese: della posa degli alberi di arance amare “che però quando cadono fanno disastri”, all’attrezzo ginnico scambiato per pianta tropicale, al lampione “che è molto fashion”, alla nuova toponomastica che dimentica la “Resistenza”. E proprio ora che anche i primi turisti iniziano a curiosare tra i lavori in corso giunge il momento della resa dei conti.

Taglio del nastro

La data da salvare è quella del 29 maggio, in tempo per il gran ritorno del rally mondiale e il via alla stagione. Il nuovo lungomare schiuderà i battenti agli olbiesi che non vedono l’ora di “provare” la novità, e ai molti visitatori attesi d’estate. Il progetto da oltre otto milioni di euro, nato con la Giunta Giovannelli che ne stanziò circa sei, e concluso della Giunta Nizzi ( che ha fatto una variante da due milioni e quattrocentomila euro e appaltato i lavori), restituisce una bella fetta di mare alla comunità.

Come nelle più attraenti città mediterranee, il waterfront olbiese si estende dal vecchio ponte di ferro al Molo Bosazza e ha visto la realizzazione di un poderoso banchinamento di circa un chilometro e mezzo, due piste ciclabili di cui una riservata ai ragazzi, una piazza in granito bianco, aree verdi piantumate con essenze arboree e svariate tipologie botaniche che si affiancheranno alle nuove palme e a quelle più datate, attrezzi per percorsi sportivi, aree gioco per bambini, ampi marciapiedi e asfalto drenante nella strade prospicenti.

Il mare ritrovato

«Quando tutti i lavori saranno terminati – spiega l’assessore ai lavori pubblici Giampiero Palitta – ci sarà un unico collegamento tra le piste ciclabili, dall’ Isola Bianca fino a Poltu Quadu, e ancora aree verdi e giochi sotto la sopraelevata. È un’opera che non prevede barriere architettoniche con il massimo contatto con il mare possibile». Rapporto con l’acqua che nella primissima ideazione era molto più stretto. Il progetto del secondo mandato Giovannelli (con Carlo Careddu all’ Urbanistica) mirava alla riappropriazione del mare valorizzando l’ambiente naturale e la fruibilità di pedoni e ciclisti. Alberi dai frutti edibili e un banchinamento adatto al piccolo naviglio sociale, di ispirazione più nordica che stile Miami. Intanto nell’ attuale lungomare Cossiga è caccia ai fondi da trasformare in attività. In arrivo street food e bar: «Non vediamo l’ora che inaugurino – dice Giovanna Amadori, titolare di un negozio di abbigliamento – Alla maggior parte il nuovo lungomare piace ma c’è chi si lamenta per la mancanza di panchine e cestini, soprattutto gli anziani». I commercianti hanno chiesto parcheggi con strisce blu: «Occorre una sosta veloce, per chi lavora nella scuola si dovranno trovare altre soluzioni».

