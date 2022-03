Via alle pulizie, il Poetto si rifà il trucco 

Dal primo maggio si entrerà invece nel vivo. Come da contratto si passerà alle pulizie giornaliere di tutto il tratto quartese del Poetto dal Lido del carabiniere fino a Margine Rosso. Oltre alla pulizia meccanica, con i mezzi che rimesteranno anche la sabbia per eliminare eventuali siringhe e cocci di vetro, si procederà alla bonifica manuale per eliminare cartacce e altri rifiuti che si annidano nell’erba a bordo spiaggia. Sarà giornaliera anche la pulizia della passeggiata sul lungomare con lo svuotamento dei cestini.

Trattori e pulispiaggia entreranno in azione già nei prossimi giorni: si attende soltanto l’ok della Regione per il passaggio dei mezzi sulla sabbia. Ovviamente questo mese si procederà a una prima bonifica esplorativa eliminando i rifiuti più consistenti che possono creare situazioni di pericolo per i frequentatori dell’arenile.

Quest’anno si parte prima. In vista della Pasqua, per garantire arenili puliti alle tante persone che in quei giorni di festa si riverseranno al Poetto, la De Vizia anticiperà le pulizie.

Pulizia continua

Gli operatori

E così anche tra i gestori dei chioschi, dopo due anni difficilissimi, c’è fiducia. «Siamo contenti che l’amministrazione abbia preso a cuore anche il problema della pulizia del Poetto che prima era abbandonato» dice Gianni Murru de L’Alta marea, «ci si sta impegnando anche nella bonifica delle erbacce e quindi siamo veramente contenti». Per quanto riguarda la nuova stagione, «siamo fiduciosi, perché anche la fine dello stato di emergenza aiuterà tutto il comparto a lavorare meglio e a recuperare quello che si è perso negli altri anni specialmente in termini di lavoro e di occupazione».

Gigi Carta del chiosco Passaggio a Nord Ovest aggiunge. «Il Poetto a differenza dei tempi passati, è comunque pulito tutto l’anno. Al di là di queste bonifiche giornaliere del periodo estivo, finora comunque non possiamo lamentarci. Siamo molto contenti del nuovo volto che daranno alla passeggiata e stiamo vedendo che ci sono buoni presupposti anche per la nuova stagione. I clienti ci stanno già chiedendo dello spiaggia day. Io sono molto fiducioso. Purtroppo dovremo aumentare un po’ i prezzi perché è aumentato tutto e non abbiamo scelta».

Le isole ecologiche

E in spiaggia si annuncia anche un’altra grande novità. Si tratta delle isole ecologiche che saranno completamente diverse rispetto a quelle sistemate negli anni scorsi nell’arenile. Niente più bidoni di plastica ma una piccola oasi riparata da un tetto di legno con sotto i contenitori anche questi in legno per la raccolta differenziata di carta, plastica, vetro e secco. E da giugno prenderà il via anche la pulizia delle spiagge della costa da Margine Rosso fino a Geremeas. Qui la frequenza sarà di due o tre volte alla settimana. Si userà un trattore più piccolo in grado di potersi muovere tra le insenature.

