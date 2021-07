Via alla stagione del segretario generale 

La legge sinora più contestata prende già forma. Da ieri è pubblica la delibera di nomina di Francesco Scano quale Segretario generale della Regione. Percepirà una retribuzione di 150mila euro lordi, quindi nei limiti delle norme in materia di contenimento della spesa per il personale. Per perfezionare la nomina, come previsto dalla 107, serve un decreto di Christian Solinas che però potrà essere emanato solo tra 15 giorni, il tempo necessario al Segretario per ottenere l’aspettativa dal suo lavoro.

La figura

Scano è presidente della seconda sezione del Tar Sardegna, è considerato uno dei giudici amministrativi più d’esperienza nell’Isola, conosciuto negli ambienti giuridici per il rigore e la precisione delle sue decisioni. È anche noto per aver presieduto il collegio giudicante su molti ricorsi elettorali recenti ma anche su nomine dirigenziali in questa legislatura oggetto anche di scontri duri in Consiglio regionale.

I dubbi

Dettagli, questi ultimi, che le opposizioni vorranno portare all’attenzione dell’Aula già martedì, in occasione della discussione delle mozioni della Lega sulla Giustizia giusta. Spiega il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus: «Tra i motivi per cui noi abbiamo tenuto duro e non abbiamo fatto sconti sulla legge sugli staff c’era il fatto che in quella discussione c’era qualcosa di poco chiaro, e questa nomina è da chiarire perché solleva dubbi peggiori delle nostre perplessità». Agus dichiara che «il dibattito voluto dalla maggioranza sui temi della giustizia sarà l’occasione per chiarire questi dubbi in ogni aspetto».

Scano si appresta ad assumere il ruolo più importante di tutta la macchina Regione. Avrà funzioni di coordinamento e controllo sulle altre tre figure istituite dalla 107 – i capi dipartimento – e sui direttori generali, sarà responsabile dell'attuazione degli indirizzi politici, della qualità dell'azione amministrativa, dell'efficienza della gestione e del funzionamento complessivo delle strutture della Regione. Avrà un ruolo di forte impulso sulle attività della Giunta regionale. Da questo punto di vista, secondo i “puristi” della “107”, Scano non costituirebbe la scelta più azzeccata perché non dotato delle capacità manageriali richieste dal ruolo.

Dipartimenti

È anche possibile che Solinas abbia voluto caricare di valore di legittimità il ruolo del segretario generale, scaricandolo degli aspetti di coordinamento e leadership che potrebbe far ricadere sui 3 capi dipartimento ancora da nominare: tra i papabili ci sono la direttrice generale dei Trasporti Gabriella Massidda e l’attuale dg della Sanità Marcello Tidore. Per la nomina delle direzioni generali vacanti bisognerà aspettare che Scano entri in servizio proprio perché è sua la funzione sovraintendere all'istruttoria relativa alla nomina.

Da ieri, intanto, sono ufficialmente decaduti tutti i contratti dei componenti dell’ufficio stampa della Giunta. Solo una parte degli otto, secondo indiscrezioni, sarà chiamata, presumibilmente lunedì, per firmare un nuovo contratto.

