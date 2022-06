Via alla rivoluzione nel cimitero 

Il nuovo assetto è stato deciso dagli uffici comunali anche per non creare intralcio ai frequentatori e ai carri funebri. Sono stati previsti sensi unici di marcia e divieti di sosta, mentre l’area parcheggio è stata risistemata nella parte a sinistra dell’ingresso, sinora inutilizzata. Ci sono in più anche un passaggio pedonale, una corsia preferenziale con lo stop per chi deve lasciare l’area parcheggi e spazi appositi per i disabili. Il riordino esterno segue quello interno, che ha riguardato soprattutto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Uno dei problemi principali. L’eliminazione dei contenitori dai piani superiori e il conseguente loro raggruppamento sotto le rampe aveva trasformato lo spazio quasi in un letamaio. Le persone gettavano per terra o dentro i lavandini, intasandoli, fiori secchi, bottiglie e carta. Allora si è deciso di intervenire: prima di tutto i bidoni sono stati riportati nei piani superiori, evitando in questo modo l’abbandono indiscriminato dei resti, poi in un secondo momento sono stati posizionati e distribuiti nei vari settori del cimitero anche i nuovi mastelli destinati alla raccolta differenziata dei fiori recisi, della carta e del vetro.

Primo obiettivo i box dei venditori dei fiori, delimitati con una chiara segnaletica e raggruppati in parte (due stand) davanti all’ingresso della parte monumentale e in parte (tre) davanti all’ingresso chiuso della parte nuova (tre). L’unico che si trovava davanti all’accesso principale,trasformato in passaggio pedonale, è stato spostato e unito agli altri. «Era ora che si facessero questi lavori», il commento della fioraia Rita Serri, «non c’era ordine. E più volte abbiamo denunciato le condizioni dell’asfalto. Diversi clienti sono inciampati nelle buche qui davanti e hanno anche avuto conseguenze serie». Ma i fiorai della parte nuova chiedevano anche di essere messi tutti assieme, perché la chiusura di un accesso aveva penalizzato chi tra loro si trovava davanti. Ora «siamo contenti», dice Luigi Curreli, «pian piano stanno sistemando le cose. Un po’ d’ordine ci voleva». Dello stesso parere Francesca Orrù: «È giusto che abbiano delimitato bene i nostri spazi e riorganizzato l’area».

Stop all’anarchia davanti al cimitero comunale in via Marconi: venditori dei fiori senza spazi ben delimitati, asfalto dissestato, auto parcheggiate dove capitava. Ieri mattina, sotto la guida degli uomini del settore Traffico e viabilità della Polizia locale, è stata avviata la rivoluzione utile, nelle intenzioni, ad aumentare la sicurezza e andare incontro alle esigenze dei parenti dei defunti in visita nella parte nuova e in quella monumentale del camposanto.

Le reazioni

Interno ed esterno

Ampliamento

Novità anche sugli spazi, con il piccolo ampliamento realizzato nel terreno comunale in via San Francesco destinato ai nuovi loculi. In attesa dei lavori più ampi che verranno in futuro.

