Via al rilancio per Sider Alloys 

Via libera al Paur, il rilancio della Sider Alloys di Portovesme può decollare. Dopo la chiusura positiva della conferenza dei servizi, la Giunta regionale ha deliberato l’approvazione del provvedimento autorizzativo unico ambientale che permetterà all’azienda di far partire i lavori nella fabbrica ferma dal 2012.

La speranza

«Rinasce una grande speranza per il territorio - dice il presidente della Regione, Christian Solinas - un lavoro straordinario compiuto con estrema efficienza e in tempi molto rapidi, reso possibile dall’impegno profuso dagli assessori coinvolti e dalle loro strutture». Una notizia molto attesa a Portovesme, dove già da qualche settimana sono arrivati dalla Cina i container con le nuove tecnologie. «Il via libera è una notizia molto importante per noi - dicono Giuseppe Mannina, amministratore delegato della Sider Alloys, e Eros Brega, responsabile delle relazioni industriali - ringraziamo la Regione e tutte le persone che si sono adoperate per arrivare a questo fondamentale traguardo. Adesso inizia una nuova fase, verso il rilancio dello stabilimento». Il polo industriale di Portovesme incassa con soddisfazione il via libera al Paur. «Si tratta della prima delibera di un provvedimento ambientale unico regionale - dice l’assessore all’Ambiente Gianni Lampis - in soli sette mesi abbiamo evaso una pratica che in altri tempi avrebbe richiesto almeno tre anni».

Monitoraggio

L’assessore alla Sanità Mario Nieddu preannuncia che sarà avviato un monitoraggio sull’impatto delle attività industriali nel territorio. «Saranno garantiti i massimi livelli di sicurezza - dice Nieddu - analogo lavoro sarà effettuato riguardo agli aspetti sanitari, con il coinvolgimento della Asl e dell’Arpas. Sull’approvazione del Paur hanno espresso soddisfazione anche gli assessori all’Industria, Anita Pili, e al Lavoro, Alessandra Zedda, mentre per Michele Ennas, consigliere regionale della Lega, «rappresenta un passo avanti che pone le basi del riavvio». Una notizia tanto attesa dagli ex operai. «Un passaggio molto importanti verso il rilancio», commenta Rino Barca, della Fsm Cisl. «Sono stati rispettati i tempi che ci avevano prospettato», dice Roberto Forresu, segretario della Fiom Cgil, mentre Renato Tocco, segretario Uilm, auspica tempi rapidi: «Ora serve un’accelerazione verso la ripresa produttiva».