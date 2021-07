Via al maxi concorso, centinaia in fila per un posto al Comune 

Hanno aspettato questo momento da due anni: i concorsi banditi nel 2019 e nel 2020 sono stati sospesi a causa della pandemia ma, nonostante ciò, non hanno perso le speranze.

Ieri i primi dei circa 12mila candidati iscritti al concorso per 143 posti al Comune si sono presentati nelle palestre e nel pattinodromo di via Rockefeller per prendere parte alle prove selettive, sino al 7 agosto, che scremeraranno i partecipanti in vista delle prove scritte che, se tutto procederà per il verso giusto, si terranno entro la fine dell’anno.

In fila dalle 7

C’è chi si è presentato dalle 7 in modo da non arrivare in ritardo, fare una abbondante colazione e rilassarsi un po’, chi poco prima dell'inizio perché ha preferito ripassare sino all'ultimo e chi leggermente in ritardo ma comunque in tempo per le 45 domande dei test per cui i candidati hanno avuto quarantacinque minuti. « Appena un minuto a domanda, non ci sarà di certo troppo tempo per stare a riflettere», commenta un gruppo di ragazzi in attesa di entrare per sostenere la prova.

Controlli rigorosi

I controlli Anti-Covid sono stati rigorosi: ingresso blindato, tampone obbligatorio anche per i vaccinati, distanziamento tra le persone in fila, cambio delle mascherine una volta entrati dentro e mani subito igienizzate. Ci sono persone di tutte le età, tanti ventenni ma non mancano anche giovanissimi appena usciti dalle scuole superiori e freschi di diploma. La tensione non manca ma c’è chi preferisce prenderla con filosofia e godersi il momento. « Che senso ha preoccuparsi? In questi casi è necessario mantenere la calma e rimanere lucidi», esclama Cinzia Atzori, 38 anni, in lizza per un posto come istruttore amministrativo contabile « Certo, stare in fila per i canonici ritardi con questo tempo non è proprio il massimo ma sono fiduciosa e pronta a fare del mio meglio». La fiducia non manca anche a Patrizia Atzeni, 42 anni che rilegge i suoi appunti mentre scambia due parole con gli altri candidati. « Sono rilassata, non è la prima volta che tento questi concorsi e so gestire bene la tensione. Ho studiato abbastanza e spero che la qualità del mio operato possa fare la differenza».

«Non ci speravo più»

Chi aveva perso le speranze e credeva oramai non ci fossero più possibilità ha ritrovato il sorriso. « Non ci speravo più», dice Angela Maria Baldussi, 39 anni di Ussana. « Sono venuta a sapere la data delle prove preselettive dieci giorni fa e avrei voluto avere più tempo per studiare, non lo nego. Ma arrivati a questo punto è inutile lamentarsi: c’è da rimboccarsi le maniche e sperare di rientrare tra i 143 fortunati». Qualcuno fuma una sigaretta prima di entrare, fa una chiamata dove riceve un incoraggiamento preferendo tenere il massimo riserbo sul proprio stato d’animo. Alle 9,20 le porte si chiudono e alle 9,35 si comincia. Intorno alle 11 cominciano ad uscire i primi candidati: visi stanchi, persino un po’ preoccupati come quello di una ragazza sulla quarantina con occhiali viola e canottiera blu che affranta dice. « Preferisco non parlare, mi auguro almeno sia la volta buona dato che è il quarto concorso che faccio», ma non manca la felicità per essersi messi in gioco e aver rotto il ghiaccio come Simona Anedda, 29 anni. « Era la prima volta», racconta, « e pensavo peggio. Certo, le domande di contabilità e logica non sono state una passeggiata ma credo di essermela cavata». Poco tempo ma nervi saldi per superare il primo ostacolo. « Il fattore tempo è stato l'aspetto più limitante», conclude Monica, 40 anni torinese nel capoluogo da 7 anni. « Ma credo di essere andata bene. Ho una laurea in Giurisprudenza e nelle domande sul Diritto ho proceduto spedita. Meno in quelle di logica ma perché fasciarsi la testa ora? Il dado è tratto, non resta che aspettare». Nei prossimi giorni toccherà agli altri candidati.

