Via ai lavori sulla strada trincea 

Dopo anni di attese a settembre saranno avviati i lavori del primo lott, per la messa in sicurezza e ripristino della circonvallazione di Sindia. Circa sette chilometri di percorso caratterizzato da buche e cedimenti del fondo stradale.

I fondi

L'intervento finanziato dalla Regione attraverso la Provincia, vale circa due milioni di euro. La Provincia ha emesso un'ordinanza per la chiusura temporanea dell'intero tratto di strada a partire da lunedì 30 agosto, fino alla fine dei lavori, previsto per il 17 ottobre, salvo inconvenienti in corso d'opera. Una strada realizzata dalla Provincia all'inizio del 2000 dove, sin dal primo momento, sono emerse carenze strutturali, con cedimenti del fondo stradale, che rendono il percorso pericoloso e colmo di insidie. Diverse volte sono stati necessari dei piccoli interventi di rattoppo, ma alla fine, dopo una pressione esercitata dai sindaci del territorio, è arrivato il finanziamento. Non si tratta di un intervento definitivo, ma i circa due milioni di euro a disposizione serviranno a realizzare soltanto uno dei due lotti. Per il completamento sono necessarie altrettante risorse, che si dovranno ancora reperire. «Intanto si fa un importante passo in avanti- dice il sindaco di Sindia, Luigi Daga - anche se si tratta di un lavoro parziale, saranno eliminate le cause che da sempre hanno determinato gli inconvenienti, quali l'imbrigliamento dei corsi d'acqua, le infiltrazioni sotto la sede stradale dell'acqua piovana e l'eliminazione dei tratti dove il manto stradale non poggia sulla roccia, ma sulla terra. Ora si realizzeranno i canali necessari per la raccolta delle acque».

Off limits

Dal 30 agosto sarà vietato rigorosamente anche il transito di animali e si avvisano gli allevatori e frontisti ad assicurare che i pascoli e i campi siano ben chiusi, per consentire lo svolgimento dei lavori. Per tutta la durata dei lavori, il traffico sarà deviato dentro l'abitato di Sindia. «Dobbiamo concentrare l'attenzione su quest'opera», conclude Daga. «Non si deve assolutamente sbagliare. Abbiamo fatto un patto con l'impresa appaltatrice , affinché i lavori vengano controllati quotidianamente». Il sindaco chiede che, alla fine dei lavori, vengano ripristinate le recinzioni, ormai fatiscenti, realizzate 20 anni fa.

