Via ai lavori per riaprire Ponti Nou 

Via ai lavori di messa in sicurezza del Ponti Nou, chiuso da gennaio scorso perché pericolante. Uomini e mezzi dell’impresa Poing Srl di San Gavino Monreale, incaricata dei lavori che costeranno 220 mila euro, sono all’opera da due giorni, sotto i piloni e le campate del viadotto sul Flumini Mannu, la cui chiusura ha causato grandi disagi ai residenti e i coltivatori della zona: costretti a percorsi alternativi di decine di chilometri per raggiungere le loro e case e i loro campi.

Il sindaco

Soddisfatto il primo cittadino di Serramanna Gabriele Littera. «A distanza di sei mesi, dopo studi, progetti, gare d’appalto, permessi e nulla osta di numerosi enti, si comincia a lavorare per unire nuovamente il nostro territorio», dichiara il sindaco, che ha seguìto tutto l’iter: dall’aggiudicazione del servizio di progettazione e approvazione del progetto, a maggio scorso, all’indizione della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per gli “Interventi di messa in sicurezza del Ponti Nou sul Flumini Mannu” chiusa il 27 giugno con l’aggiudicazione dei lavori. Il tutto finalizzato alla riapertura del viadotto dopo disagi e proteste da parte di cittadini e agricoltori. «Si poteva fare prima? Non lo so, credo di no. Si poteva fare più tardi? Certamente sì», afferma Gabriele Littera, che «ringrazia per il lavoro svolto dalla vicesindaca Moralvia Montis che ha seguito con attenzione tutto il progetto, insieme a tutti noi, ed i dipendenti comunali dell’area tecnica per il grande lavoro svolto. Ora è compito dell’impresa fare bene e prima possibile. Noi come sempre saremo attenti».

L’attesa

Il via ai lavori a Ponti Nou rappresenta il passo atteso dai residenti, alcune decine di famiglie, nella parte ovest del territorio di Serramanna, isolato da quando il sindaco aveva firmato l’ordinanza di stop al passaggio di autoveicoli, biciclette e pure pedoni sul viadotto; peraltro sottoposto a limitazioni (senso unico alternato, con semaforo, transito sulla parte centrale e limiti di velocità e portata dei mezzi) da marzo 2020, a seguito dell’ordinanza dell’allora primo cittadino Sergio Murgia. Era il 27 gennaio scorso quando il successore Littera firmò l’ordinanza di chiusura totale sul ponte pericolante. «L’opera non è in grado di sopportare in sicurezza alcun carico mobile. Allo stato attuale si consiglia la chiusura al traffico», scrivevano i tecnici incaricati delle verifiche sulla stabilità di Ponti Nou. A distanza di sei mesi il via ai lavori che entro l’anno (è la previsione, realistica) dovrebbe portare alla riapertura di Ponti Nou, seppure con limitazioni. La Giunta incassa il risultato, ma non perde di vista il progetto di costruzione di un nuovo ponte che già è dotato del finanziamento di 200 mila euro per la progettazione. «Questi lavori – conclude Littera – non ci distoglieranno dal progettare un ulteriore ponte, per il quale dobbiamo procedere con la prima fase dell’iter burocratico».