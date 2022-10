Via ai lavori, disagi annunciati 

È prevista anche la chiusura, limitatamente alle operazioni di bitumazione della strada, della via Armstrong, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Macciotta e quella con la via Mughina e di tutte le rampe di ingresso e uscita della stessa circonvallazione sud. Insomma, una strozzatura al traffico è già prevedibile, soprattutto nelle ore di punta: la mattina presto con l’arrivo dei pendolari in città e il primo pomeriggio con l’esodo inverso. I disagi si sommeranno a quelli dovuti alla chiusura della galleria di Mughina, proprio sulla stessa circonvallazione sud, per la sua messa in sicurezza. Tre giorni fa un incidente alle porte della città ha mostrato la criticità della viabilità.

Si annuncia un autunno zeppo di sacrifici e disagi per tutti gli automobilisti nuoresi e per quelli diretti in città. Da lunedì mattina scatteranno infatti i lavori sulla circonvallazione sud di Nuoro, la strada che dalla statale 389 Nuoro-Lanusei porta agli ingressi di Badu ‘e Carros, viale Sardegna e alla galleria di Mughina. Per i lavori di bitumazione e sistemazione degli svincoli è prevista l’istituzione del senso unico alternato sino al 7 novembre sul quel tratto di strada.

L’intervento

I lavori sono finanziati con il “Piano di rilancio del Nuorese - accessi alla città” e nel cronoprogramma dell’amministrazione comunale inizieranno dalle 7 del mattino di lunedì e dureranno fino al 7 novembre prossimo. Verranno eseguiti nella circonvallazione sud, nel tratto compreso tra la via Mughina e l’innesto con la statale 389.

I disagi

L’amministrazione

Spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Beccu: «Si tratta di un intervento che ha come priorità la messa in sicurezza degli accessi alla città. La volontà dell’amministrazione è quella di rifare l’intero manto stradale della circonvallazione, sperando che l’aumento dei costi delle materie prime non incida negativamente nell’intervento pianificato da tempo».

Beccu è consapevole comunque dei disagi. «Come amministrazione stiamo seguendo con attenzione i lavori della galleria, il cronoprogramma - assicura - per ora prosegue spedito e i tempi sono rispettati, la consegna dovrebbe avvenire a dicembre».

Svincolo di Prato Sardo

Tra le opere attese per la viabilità nuorese c’è anche lo svincolo di Prato Sardo sulla 131 Dcn. «In quel caso - ammette Beccu - siamo fermi al progetto preliminare cercando di reperire risorse necessarie per l’opera».

