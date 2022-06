Via ad Ateneika, dodici giorni di sport e musica 

Il Cus è Ateneika e Ateneika è il Cus. È sport, musica e cultura. Circa mille studenti dell’Ateneo cagliaritano saranno impegnati, per i prossimi dodici giorni, in sedici discipline, ma sono ben cento gli studenti volontari che hanno riacceso i motori della manifestazione per regalare alla città momenti di condivisione e socialità in quegli spazi che l’11 giugno compiranno 75 anni. «Poter ripartire è bellissimo», ha detto Alessio Correnti, manager dell’evento. «Ateneika è una manifestazione gratuita e questo è motivo di vanto anche oltre mare».

Organizzata in sinergia con l’Università, l’evento è una scommessa nata otto anni fa. «Rappresenta una lezione ai grandi perché non tutti ci credevano. Questo evento, non è solo sport, ma è prima di tutto l’esaltazione della sana competizione», ha evidenziato il Rettore Francesco Mola.

Dopo aver incontrato il sindaco Paolo Truzzu per parlare del coinvolgimento dei Comuni nelle attività di promozione dello sport, il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, non è voluto mancare all’inaugurazione. «Cagliari è una città dove si possono praticare tantissime attività sportive all’aperto tutti i mesi dell’anno. Siamo qui per dialogare con il mondo dell’Università. La cultura sportiva deve entrare di più nel mondo scolastico e universitario. È meritorio che l’Università abbia promosso questo evento, vogliamo già da oggi attivare un percorso di cooperazione con l’Ateneo cagliaritano», ha detto Cozzoli.

Diverse le performance musicali che si alterneranno sul palco. Tra gli altri: Dargen D’Amico, Ketama 126, Ivreatronic, Ditonellapiaga, Giorgio Poi, Emma Nolde, i Finley, Stu Larsen, Sara Mattei. «Il Cus è un po’ più anziano di Ateneika», ha ricordato il presidente Marco Meloni. «Per noi è una grande festa poter ritrovare la comunità degli studenti e della città. L’evento ha voluto dire al Cus di aprire questo meraviglioso spazio alla città e questo è il momento più importante dell’anno».

Per l’occasione il sindaco ha autorizzato il superamento dei limiti di emissioni sonore previsti nel corso degli spettacoli dal vivo. «In questo evento c’è un grande lavoro dei ragazzi che dimostra il loro senso di responsabilità e le loro capacità e questo ci rende ancora più orgogliosi» ha sottolineato Truzzu. «È un evento importante che speriamo apra le porte alla stagione in città». Per la vicepresidente della Regione, Alessandra Zedda «il filo conduttore della manifestazione è la voglia di stare insieme e questo appuntamento, dopo la pandemia, è il momento migliore per ritrovarsi e riniziare».