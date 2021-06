«Vi spiego perché sono ottimista» 

«Ho una fama che non merito di pessimista-catastrofista. Se lo fossi non avrei mai potuto affrontare questa professione». Massimo Galli, direttore dell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’ospedale “Sacco” di Milano, manifesta via skype, nell’intervista al tg di Videolina, il suo disappunto per un giudizio che «non rispecchia la mia vera natura».

Professore, lei è un ottimista ?

«Sì, sono un ottimista. Sono convinto che prima o poi ci liberemo dal Covid».

Come è realmente oggi la situazione?

«Diversa, meno pericolosa, rispetto al recente passato. Grazie alle vaccinazioni che hanno raggiunto una parte importante della popolazione».

I vaccini sono efficaci contro le varianti più pericolose?

«Riescono ad arginare le mutazioni del virus. Anche di fronte alla variante Delta fanno la loro parte. I vaccini sono in grado di impedire che il Covid possa produrre gravi conseguenze. Rispetto a quanto avveniva prima, ora è possibile limitare i danni e scongiurare il ricovero in ospedale. Resta la preoccupazione per quelle persone che per fragilità legate a particolari patologie sono a rischio anche dopo aver ricevuto le due dosi di vaccino. Bisogna però chiarire un aspetto importante».

Quale?

«La vaccinazione è uno strumento formidabile per ridurre la circolazione del virus. Va elogiata ma è imperfetta perché il suo nemico è il virus che circolava in Cina nel 2020. Ora è cambiato molto».

Dobbiamo difenderci con le armi di cui disponiamo.

«Siamo arroccati con il virus che attacca. Spesso succede che nelle guerre di posizione perde chi attacca e non chi si difende. Dobbiamo difenderci ancora meglio. Adesso dobbiamo andare a vaccinare quelli che non sono ancora protetti. Questa è la vera sfida».

Domani che cosa accadrà?

«Ritengo che l’autunno prossimo non avremo una grande ondata del virus. Naturalmente è necessario evitare eccessi nel periodo estivo. I comportamenti delle persone devono essere rispettosi delle regole. Il senso di responsabilità non ci deve mai abbandonare. Dunque andiamo avanti con giudizio».

Intanto è venuto meno l’obbligo della mascherina all’aperto.

«Non deve essere un problema. La mascherina è uno strumento di protezione individuale. Va utilizzata con raziocinio al chiuso e all’aperto in luoghi affollati. In tutti questi casi chi la indossa protegge sé stesso e gli altri. Se si deve fare un braccio di ferro e se la mascherina diventa un feticcio per cui qualcuno blatera sulla possibilità che togliersela sia un modo per raggiungere una sorta di liberazione apro le braccia e non discuto. Mi viene in mente la campagna di sensibilizzazione per convincere chi andava in moto a utilizzare il casco. Poi è stato necessario introdurre una norma specifica. Sono situazioni in parte diverse, ma anche per l’utilizzo della mascherina ci vuole sale in zucca».

Professore, lei è stato un pioniere della lotta contro l’Aids, un virus che sembrava imbattibile.

«Ecco perchè sono ottimista. A causa dell’Aids tante persone sono morte. Poi abbiamo trovato le terapie e lo scenario è profondamente mutato. Per l’Aids siamo riusciti a bloccare la replicazione del virus ma non a risolvere del tutto il problema e comunque abbiamo raggiunto risultati di grande valore. Sul fronte del Covid combattiamo ancora ma con un’arma in più: il vaccino che funziona seppure con qualche limite. È questa novità cambia gli equilibri e disegna nuovi orizzonti».

