«Vi racconto la nostra vita nelle grotte» 

Gli ultimi “gruttaius”, a Sant’Antioco, oramai si contano a malapena sulle dita di una mano. Sono rimasti in pochi, quelli che alla consegna delle nuove case, cominciata nel 1958 e andata avanti fino alla metà degli anni 70, erano bambini. Fra questi c’è Antonio Fadda, 73 anni, uno degli ultimi, che racconta volentieri, portando con orgoglio quell’appellativo, usato da sempre per offendere, piuttosto che per raccontare una storia importante dal punto di vista storico e sociologico.

Il racconto

«Siamo nati in una grotta, ma non c’erano il bue e l’asinello a darci un po di calore – racconta con un briciolo di ironia - Ricordo con tanta lucidità perché sono stati i primi dieci anni della mia vita». Esordisce così il suo racconto, Antonio Fadda, mentre mostra gli ipogei, tombe puniche, per lui casa con nove bambini, tra fratelli e sorelle, tutti nati e cresciuti in una grotta. «Per dormire? Un sacco di juta e un pagliericcio buttato per terra. Ricordo in particolare le sere d’estate, tutti fuori e gli adulti che intrattenevano con canti e balli le nottate. Naturalmente non avevamo luce e acqua. L’acqua la si andava a prendere con le brocche alla fontana. Per riscaldarci facevamo il fuoco all’esterno e poi si preparava il braciere che tenevamo davanti, all’ingresso della grotta - continua - per mangiare, invece, ricordo che c’era davvero tanta fame, ma in quegli anni, in generale c’era tanta fame per tutti, non solo per noi. Si andava in giro per le campagne in cerca di cibo. Gli adulti non avevano lavori fissi. Li chiamavano qualche volta per lavorare nei campi e quindi andavamo avanti tra tante difficoltà, con i pochi soldi che i genitori riuscivano a racimolare e con i funghi, i cardi e la frutta che riuscivamo a procurare. Non sbaglio se dico che siamo dei sopravvissuti. Ricordo una frase di mia madre quando ci lamentavamo per la fame: “Itta si ongu, non tengu nudda, su coru si onnara mamma (cosa vi posso dare, non abbiamo niente, mamma vi da il suo cuore)”.

Le nuove case

Poi il trasferimento nelle case realizzate apposta per ospitare un’intera comunità che per oltre 350 anni ha vissuto a ridosso della Basilica, negli ipogei punici dove, a parte i residenti potevano accedere solo il medico e il sacerdote. Settecento persone vivevano in questi cunicoli e grotte che farebbero invidia ai sassi di Matera. I primi erano quelli che erano rimasti esclusi dalla suddivisione dei terreni fatta dalla Chiesa, dopo il ritrovamento dei resti del martire mauritano. «Difficile per noi è stato anche abituarci a una casa normale - precisa Antonio Fadda - ricordo mia zia Antonietta, ha continuato a venire qua alla sua grotta fino a poco tempo prima di morire». Negli anni 90 con la sistemazione dell’area, è nato i villaggio ipogeo con le tombe puniche visitabili dai turisti. Chi nel frattempo ha costruito casa, ha inglobato la grotta trasformandola nel magazzino del vino. Domani sera, in occasione di “gruttas obertas” sarà possibile accedere alle grotte e prendere visione di una realtà antiochense che per secoli ha caratterizzato la storia della città.