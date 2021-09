«Vi prego d’istituire tale Società» Firmato, Giuseppe Garibaldi 

Poche righe, precise e decise, per un auspicio molto in anticipo sui tempi: «Mio caro Riboli, V'invio una lettera della Signora Winter. Vi prego d'istituire tale Società annoverando la Signora come Presidente ed io come socio. Vostro, G. Garibaldi».

Era il 1 aprile del 1871 quando Giuseppe Garibaldi spedì la sua brevissima lettera a Timoteo Riboli, medico e scrittore emiliano emigrato in Piemonte, affinché istituisse a Torino la Società protettrice degli animali, e affidasse la presidenza ad Anna Winter, una lady inglese, lasciando a sé stesso il ruolo di comprimario. Da allora sono passati 150 anni, e una tra le più antiche e longeve associazioni animaliste italiane, adesso Ente nazionale per la protezione degli animali (Enpa) con sede a Roma, conclude oggi le celebrazioni dell’anniversario di nascita, durate tutto l’anno, con la consegna di una copia anastatica della missiva ai Musei garibaldini di Caprera. Un gesto simbolico per celebrare una sensibilità, quella dell’eroe dei due mondi e del suo medico personale, che ha aperto la strada a una maggiore attenzione e premura verso i coinquilini degli esseri umani. Nel Compendio garibaldino dell’isola di Caprera, alle 10, insieme alla lettera, che lascia la capitale per tornare da dove era partita, sarà inaugurata la mostra “La Repubblica degli Animali“ che rimarrà, in maniera permanente, nei Musei Garibaldini. Con testi in lingua italiana e inglese, l’esposizione raccoglie vari documenti storici che testimoniano la nascita della società zoofila, tra cui l’epistolario tra Garibaldi, Winter e Riboli. Il materiale proviene dall’Archivio dell’Enpa, e classificato “di interesse storico particolarmente importante“ dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, era conservato nel Museo dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano a Roma.

La cerimonia di stamattina, secondo Carla Rocchi, presidente nazionale dell’Enpa, non è «un’autocelebrazione», bensì un monito, «per ricordare alla politica, alla società, al mondo della cultura che l’intuizione garibaldina di proteggere tutti gli animali in tutto il paese è stata perseguita costantemente e tenacemente». Come tiene a sottolineare, «se l’Italia ha il miglior complesso di leggi per la tutela degli animali al mondo è merito anche di quella intuizione», come delle «centinaia di migliaia di volontari» che in tutti questi anni hanno supportato le attività dell’associazione.

Anticipata dall’incontro di venerdì “L’Italia da Dante a Garibaldi“ con Marina Spinetti, studiosa di Dante, e Gian Luca Moro, assistente museale dei Musei Garibaldini, alla manifestazione di oggi, che sarà ricordata con un Bollo Speciale di Poste italiane, prenderanno parte, tra gli altri, Francesco Muscolino (Direttore Musei della Sardegna), Giannina Granara (Direttrice dei Musei Garibaldini), Fabio Lai (Sindaco di La Maddalena), Mario Birardi (senatore e co-fondatore del Memoriale Garibaldi), Giuseppe Garibaldi (Direttore dell’Istituto internazionale di studi Garibaldi e conservatore onorario del Compendio) e Carla Rocchi.

RIPRODUZIONE RISERVATA