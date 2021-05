«Vi chiedo giustizia per mio fratellino: Mirko è stato eroe» 

«Giustizia per mio fratello». Lorenzo Farci, 23 anni, rompe il silenzio a 5 giorni dalla tragedia che ha stravolto la sua famiglia. Lo fa attraverso un messaggio sui social. Parole misurate per ricordare Mirko, il fratello morto accoltellato, e per ringraziare la comunità che ha manifestato solidarietà, umana ed economica, alla sua famiglia, piombata nel girone del dolore per mano di una persona che con i Farci aveva condiviso spazi e abitudini. Shahid Masih, il 28enne che ha ucciso Mirko Farci, aveva vissuto nell’abitazione di Paola Piras da novembre del 2019. Ma sin da subito era emerso il lato oscuro della gelosia possessiva nei confronti della sua compagna, conosciuta nel 2018 e con la quale, a dicembre di quell’anno, aveva iniziato un’amicizia virtuale su Facebook.

Le parole di Lorenzo

Un diploma col massimo dei voti conseguito al liceo scientifico di Tortolì. Ventitré anni compiuti il primo maggio, Lorenzo Farci ha in tasca una laurea in Statistica a Milano, dove sta già frequentando la specialistica. «In questi giorni molto difficili – ha scritto ieri sul suo profilo – io e tutta la mia famiglia abbiamo avuto il conforto e l’affetto di una comunità intera che si è stretta intorno a noi e con noi ha condiviso parte di questo immenso dolore. Ogni singola parola, ogni gesto, ogni saluto, ogni abbraccio e ogni sguardo ci hanno fatto avvertire che non siamo soli in questo momento tragico. La nostra famiglia ha ricevuto donazioni molto generose da tutta l’Ogliastra e non solo. Non abbiamo mai dato per scontato tutto questo e siamo infinitamente gratiper tutto» . Nei paesi della zona sono in corso diverse gare di solidarietà per sostenere la famiglia. «Il denaro raccolto – ha precisato Lorenzo – verrà impiegato esclusivamente per rendere giustizia a Mirko e tenere viva la sua memoria, oggi, domani e negli anni a venire. Il mio caro fratellino non era un vigliacco in vita e non lo è stato neanche nel momento della morte: merita un degno ricordo e merita che sia fatta piena giustizia».

Le indagini

Shahid Masih, rinchiuso nel penitenziario di Uta, preparava anche il piano di fuga. Ad alcuni amici, nei giorni prima dell’omicidio, aveva detto che martedì sera si sarebbe fatto accompagnare da un amico a Cagliari. Aveva manifestato l’intenzione di lasciare Tortolì, dov’era arrivato a luglio del 2019, per rientrare in Pakistan. Sono in corso le indagini dei carabinieri, coordinati dalla pm Giovanna Morra, per accertare questo e altri elementi, a iniziare dai possibili contatti avuti nelle ore immediatamente precedenti all’aggressione di Paola Piras e all’uccisione di Mirko ritrovato sul lato destro del letto matrimoniale con le spalle rivolte al soffitto e la maglia numero 7 della Juve addosso. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere installate sul viale in cui si trova la casa. Le stesse che hanno ripreso la fuga dell’operaio pakistano, che dall’appartamento (dove è entrato scalzo) si è allontanato con i vestiti sporchi di sangue. Le macchie sui jeans chiari erano soprattutto a metà gamba, dove la chiazza risultabvva omogenea. Segno che il giovane si sarebbe inginocchiato, fors per infierire sui corpi dell’ex compagna e del figlio.

La manifestazione

A Tortolì un comitato spontaneo ha promosso per domani alle 19, sul piazzale del parcheggio multipiano, una manifestazione contro la violenza sulle donne. Per l’occasione è stato creato un hashtag sui social: #IoStoConPaola. La donna, ferita con 17 coltellate e lasciata in fin di vita alla base del suo letto, resta ancora in prognosi riservata all’ospedale di Lanusei.

Roberto Secci

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Mio fratello non era un vigliacco

in vita e non lo è stato neanche nel

momento della morte