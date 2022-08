«Vi amo!». Ben Harper accende la notte al Parco dei Suoni 

Una serata magica che ha mandato in visibilio non meno di 15.000 fan arrivati da tutta la Sardegna e tantissimi turisti per sentire lui, Ben Harper. A Riola Sardo, nello splendido scenario del “Parco dei Suoni”, all’interno delle cave dismesse di Cuccuru Mannu, Ben Harper & The Innocent Criminals non hanno certo deluso le attese. La coda di auto per almeno 10 chilometri dimostra la portata dell'evento. L’artista statunitense, che arrivava per la prima volta nella nostra Isola, ha creato uno speciale pathos, facendosi apprezzare per l'immensa bravura, nell’unire diversi generi musicali: soul, blues e funk, chitarre, lap steel. Quando poco dopo le 22 ha salutato l’oceano di persone con “vi amo” e ha attaccato con il canto a cappella di Below Sea Level, il pubblico è esploso. E poi ancora We need to talk about it, Problem child, More than love.

Ed ancora quelli dal suo ultimo lavoro “Bloodline Maintenance”, pubblicato qualche settimana fa e registrato con i fidati The Innocent Criminals. Oltre a Ben Harper, voce e chitarra, sono stati anche loro protagonisti sul palco: Oliver Charles, batteria, Darwin Johnson, basso, Adrian Painter, chitarra, Leon Moble, percussioni, Nella sua variegata veste di autore, interprete, musicista, produttore, Harper ha vinto tre Grammy Award e numerosi dischi di platino. Gli eventi al Parco dei Suoni di Riola, promossi da Sardegna Concerti in collaborazione con Insula Events e Barley Arts.

