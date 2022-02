«Vetrine spente, una desolazione» 

L’importante mole di vetrine spente contribuisce in modo pesante a creare un senso di abbandono, mentre in passato il centro cittadino era animato da tante attività commerciali: «A livello estetico potrebbe essere una buona idea – afferma Mauro Cocco, amministratore di alcuni palazzi con negozi condominiali – verrebbe meno quel senso di abbandono che si percepisce in centro». Tra i proprietari di locali attualmente chiusi c’è chi spera di poter riaprire presto: «Intanto che la nostra attività è chiusa, qualora il progetto partisse, potremmo decidere di mettere a disposizione i nostri spazi – spiega Giorgio Balia – anche se la nostra idea è sempre quella di riaprire». Con qualche distinguo tra le reazioni: «Pur essendo proprietaria di un negozio chiuso sono d’accordo solo in parte – dice Viola Secci – penso che sia maggiormente necessario sviluppare idee che possano far tornare i clienti in centro, e soprattutto trovare il modo di aiutare le attività ancora aperte prima che siano costrette a chiudere a loro volta».

Solo nella centralissima viale Gramsci sono ben 45 le attività commerciali attualmente chiuse, per un totale di oltre 70 vetrine: «Chiediamo all'amministrazione di attivarsi al fine di perfezionare un accordo con i proprietari degli immobili commerciali inutilizzati del centro - spiegano i firmatari della mozione - affinché siano affisse gigantografie raffiguranti angoli della città». Un’idea che sembra piacere ai proprietari dei locali attualmente non utilizzati: «È una buona proposta – dice Tore Bove, proprietario di alcune vetrine inutilizzate – un progetto simile era stato presentato alla precedente amministrazione su proposta dei commercianti del centro». E ancora: <Piuttosto che lasciare le vetrine vuote – afferma Stefania Gambacorta, proprietaria di alcune vetrine sfitte – potrebbe essere un modo per restituire dignità al centro».

Fotografie storiche per abbellire le vetrine dove le attività commerciali non sono ancora ridecollate. Un numero di vetrine spente che supera, purtroppo, quelle accese. Questa la proposta presentata dai consiglieri di minoranza Monica Atzori, Daniela Garau e Daniele Mele per contribuire a migliorare il decoro urbano del centro cittadino.

La proposta

La desolazione

Ma i commercianti di attività ancora aperte lanciano una sfida più grande: «Servono idee più attrattive, ben vengano certe attività ma non basta - afferma Alessandra Multineddu, proprietaria di una storica attività in centro - il vero obbiettivo dev’essere quello di ripopolare i negozi del centro». La mozione presentata dai consiglieri d’opposizione Atzori, Garau e Mele prevede che sia il Comune a farsi carico dei costi: «Bisogna valutare la fattibilità del progetto, anche dal punto di vista economico - dice l’assessore al ommercio Michele Stivaletta – dobbiamo essere realisti, al momento le casse comunali non ci permettono di sostenere questo tipo di spese non strettamente necessarie. Terremo comunque in considerazione la proposta».

