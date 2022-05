Vetrina rosa per la Sardegna 

Il Giro d’Italia maschile scatta oggi da Budapest (trovate i dettagli nell’inserto), ma la Sardegna aspetta un’altra maglia rosa. Quella che indosserà la migliore tra le 166 atlete che, il 30 giugno, al Poetto, disputeranno la prima tappa del 37° Giro Donne, una crono individuale di 4,7 km tra il lungosaline e la pista ciclabile del Poetto.

La carovana

Ieri a Cagliari sono state presentate le prime due giornate, anche se in realtà sono di più. Come ha spiegato il patron di Pmg Sport e direttore dell’organizzazione, Roberto Ruini, «le squadre, alcune delle quali hanno chiesto di partecipare pochi minuti dopo aver visto la presentazione del tracciato, arriveranno anche la settimana prima per svolgere una sorta di ritiro». Il 29, alla vigilia del via, lo show (anche musicale) con la sfilata delle squadre in Largo Carlo Felice. Il 30 la prima corsa, il 1° luglio la prima tappa in linea, lungo i 117 km da Villasimius a Tortolì, con prevedibile volata. Ieri i sindaci (da Paolo Truzzu a Gianluca Dessì e Massimo Cannas) hanno espresso la loro soddisfazione, anche se è stato l’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa, a prendersi la scena.

La promozione

La corsa, come ha puntualizzato Ruini, avrà una produzione televisiva di standard elevato con moto ed elicottero: «Due ore di diretta su Rai2 prima del Tour de France, mentre Discovery/Eurosport distribuirà le immagini nel mondo. Anche i canali su Facebook e Youtube daranno il Giro Donne in diretta». La carovana porterà nell’Isola 700 persone: «Abbiamo chiesto il permesso per portare qui questo evento e ci è stato detto di sì: faremo questo percorso insieme. Non chiediamo strade e spazio, ma vogliamo farlo diventare insieme un evento visibile e di promozione. Sappiamo di creare dei disagi, sappiamo che sono luoghi delicati e interessati dal turismo in piena stagione: cercheremo di fare tutto al meglio», la promessa di Ruini.