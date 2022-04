Vertice Asl, i nomi dei sindaci 

Chi contenderà la poltrona a Cattina è Francesco Zavattaro (65 anni), ex direttore generale dell’Asl di Lanciano-Vasto-Chieti. Nel suo curriculum figurano esperienze gestionali e incarichi ricoperti in sistemi sanitari di diverse regioni, in particolare in Abruzzo. Nel 2016 è stato nominato direttore amministrativo aziendale dell’Areu Lombardia.

Dal 10 agosto 2016 al successivo 31 dicembre Grazia Cattina, 61 anni, è stata commissario dell’Asl di Lanusei dove ha ricoperto anche il ruolo di direttrice sanitaria. Lei è una delle figure professionali che potrebbero ambire alla carica di direttore generale. Ne ha le credenziali, la dottoressa che oggi dirige l’ospedale di Nuoro. Così come, secondo i sindaci che si sono riuniti ieri sera in videoconferenza, aveva tutte le carte in regola per salire sullo scranno più alto della sanità ogliastrina anche l’ex manager dell’Area socio-sanitaria di Lanusei, Andrea Marras (63), attuale dirigente amministrativo dell’Asl di Sassari. Eppure alla fine Marras sarebbe stato tagliato.

I sindaci hanno deciso: per loro il nuovo direttore generale dovrà essere uno tra Grazia Cattina, ogliastrina d’adozione, e - a sorpresa - l’abruzzese Francesco Zavattaro, sconosciuto da queste parti. Fuori sul filo di lana Andrea Marras, già dg Assl in Ogliastra. I primi cittadini hanno fatto sintesi e hanno messo nero su bianco le loro scelte. Il listino dei tre prediletti, diventati due, sarà trasmesso al presidente della Regione, Christian Solinas, che si è riservato di mettere l’ultima parola sulla nomina del manager. L’Asl Ogliastra è l’unica in tutta l’Isola a essere orfana della figura apicale.

I sindaci hanno deciso: per loro il nuovo direttore generale dovrà essere uno tra Grazia Cattina, ogliastrina d’adozione, e - a sorpresa - l’abruzzese Francesco Zavattaro, sconosciuto da queste parti. Fuori sul filo di lana Andrea Marras, già dg Assl in Ogliastra. I primi cittadini hanno fatto sintesi e hanno messo nero su bianco le loro scelte. Il listino dei tre prediletti, diventati due, sarà trasmesso al presidente della Regione, Christian Solinas, che si è riservato di mettere l’ultima parola sulla nomina del manager. L’Asl Ogliastra è l’unica in tutta l’Isola a essere orfana della figura apicale.

I tre papabili

Dal 10 agosto 2016 al successivo 31 dicembre Grazia Cattina, 61 anni, è stata commissario dell’Asl di Lanusei dove ha ricoperto anche il ruolo di direttrice sanitaria. Lei è una delle figure professionali che potrebbero ambire alla carica di direttore generale. Ne ha le credenziali, la dottoressa che oggi dirige l’ospedale di Nuoro. Così come, secondo i sindaci che si sono riuniti ieri sera in videoconferenza, aveva tutte le carte in regola per salire sullo scranno più alto della sanità ogliastrina anche l’ex manager dell’Area socio-sanitaria di Lanusei, Andrea Marras (63), attuale dirigente amministrativo dell’Asl di Sassari. Eppure alla fine Marras sarebbe stato tagliato.

Chi contenderà la poltrona a Cattina è Francesco Zavattaro (65 anni), ex direttore generale dell’Asl di Lanciano-Vasto-Chieti. Nel suo curriculum figurano esperienze gestionali e incarichi ricoperti in sistemi sanitari di diverse regioni, in particolare in Abruzzo. Nel 2016 è stato nominato direttore amministrativo aziendale dell’Areu Lombardia.

Lo scenario

Il nuovo direttore generale deve raccogliere l’eredità amministrativa di Luigi Cugia, rimasto sul trono aziendale per due mesi scarsi. Chi avrà l’investitura sa che è atteso da un super lavoro e molte gatte da pelare: dall’ospedale col fiato corto per carenza di medici alla medicina territoriale che fa fatica ad assicurare i livelli essenziali di assistenza. Soprattutto per quanto riguarda le guardie mediche, servizio che funziona a singhiozzo o che addirittura - è il caso di Bari Sardo - è inesistente da quasi un anno. Le prospettive non sembrano incoraggianti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata