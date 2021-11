Vertenza Sanac, in Aula i sindacati 

«Dobbiamo fare in modo che si svolga una nuova gara d’appalto affinché Sanac abbia un acquirente che garantisca un futuro importante e sano all’azienda e ai suoi dipendenti». È l’impegno preso dalla viceministra allo Sviluppo economico Alessandra Todde, in merito alla vertenza Sanac che vede coinvolti quattro siti industriali in Italia, compreso quello di Macchiareddu. La vicepresidente del Movimento 5 stelle è intervenuta ieri durante il Consiglio comunale dedicato proprio alla vertenza che in Sardegna vede coinvolti un centinaio di lavoratori (tra diretti e indotto) oggi quanto mai a rischio in seguito al mancato rispetto degli accordi da parte di Acciaierie d’Italia (ex Arcelor Mittal). La società vincitrice del bando per l’acquisizione dei siti Sanac che producono mattoni refrattari per l’ex Ilva non si era presentata all’incontro per la conclusione della trattativa. Da qui lo spegnimento del forno Gibbons a Macchiareddu.

L’impegno

«Sanac aveva un vincolo di acquisto di Arcelor e non è stato trovato un modo giuridicamente possibile per far acquisire l’azienda direttamente ad Acciaierie d’Italia, sarà quindi necessario rifare la gara», premette Todde. «Abbiamo riconvocato un tavolo per il 23 novembre per capire quali sono i tempi della nuova gara. Stiamo lavorando anche con Acciaierie d’Italia affinché gestisca lo scaduto e non impatti ulteriormente nelle casse di Sanac. Oltre a una nuova gara d’appalto, stiamo vigilando per fare in modo che Acciaierie d’Italia non utilizzi i suoi debiti per danneggiare la società». Todde da anni segue la vertenza: «Che però ho ripreso in mano da poche settimane in seguito alla delega ottenuta dal ministro».

I sindacati

In Aula anche i segretari generali di Filctem Cgil Giampiero Manca, Femca Cisl Nicola Defraia e Uiltec Elena Dejas che chiedono «l’ingresso nella compagine societaria di Sanac in amministrazione straordinaria di Invitalia per avere le garanzie sul mantenimento dei quattro siti e livelli occupazionali, come avvenuto per l’ex Ilva. È inoltre necessario incalzare Acciaierie d’Italia sul ripristino degli ordinativi nei confronti di Sanac. Non è accettabile che una partecipata del Governo possa affossare un’azienda in amministrazione straordinaria gestita da commissari nominati dal Governo con la conseguenza di far pagare ai lavoratori il prezzo di questo inaccettabile atteggiamento. Questa scelta ha già determinato la fermata del forno Gibbons a tempo indeterminato con il 50 per cento della forza lavoro (40 dipendenti) al momento in cassa integrazione, ma il rischio è la chiusura del sito di Macchiareddu. È fondamentale e urgente obbligare Acciaierie a richiedere i materiali refrattari per il sito di Taranto».