Verstappen non trema 

Le Castellet. Max Verstappen è il re del circuito Paul Ricard a Le Castellet. Gran Premio di Francia trionfale per l'Olandese volante della Red Bull, che con una tattica di gara perfetta fa dimenticare l'errore in partenza che gli era costato il comando a favore del rivale della Mercedes, Lewis Hamilton. Il campione del mondo inglese deve accontentarsi della seconda piazza, dietro ai big le seconde linee Valtteri Bottas (quarto) e Sergio Perez (terzo) si prendono le briciole. Ferrari deludenti dall'inizio alla fine con una partenza in controllo e un Gp tutto nelle retrovie, senza mai un sussulto dietro anche a McLaren, Alpha Tauri e Alpine. Un campanello d'allarme per la Rossa, alle prese con un circuito vero dopo le buone prestazioni sui tracciati cittadini di Monaco e Baku in Azeirbaigian.

Errore rimediato

Al via l'errore di Verstappen: l'olandese va lungo alla prima curva lasciando strada a Hamilton, che s’invola al comando. Le Ferrari mantengono le posizioni conquistate in qualifica (quinto Sainz e settimo Leclerc), ma si vede quasi subito che le monoposto di Maranello non hanno il passo da gara mostrato nelle libere di venerdì. Davanti, Verstappen fa di tutto per raggiungere Hamilton e lo passa poco prima di metà gara, grazie a un pit-stop anticipato e ad alcuni giri formato qualifica. A venti tornate dalla fine l'Olandese volante anticipa la seconda sosta, mette le medie, torna quarto ma in pista rosicchia un secondo a giro su Hamilton e Bottas, che gli sono davanti. Passato il compagno Perez, Verstappen si rilancia all'inseguimento delle Mercedes che a loro volta non si fermano, firmando così la sconfitta.

Il sorpasso su Hamilton

Il leader del Mondiale (131, punti contro i 119 di Hamilton) passa ben presto il finlandese della Mercedes e negli ultimi giri del Gp di Francia raggiunge anche Hamilton, fulminandolo sul più bello alla penultima tornata grazie alle sue gomme nettamente più fresche. E l'inno olandese può risuonare sul podio per far dimenticare le amarezze di Baku.

Raggiante il vincitore

Le parole di Verstappen sono gioia pura: «Verso fine gara mi sono divertito, sì. All'inizio però è stato molto difficile, con il vento: un giro avevi il bilanciamento ok, quello dopo scivolavi ovunque. Ma fatto il primo pit-stop, abbiamo visto che con le gomme dure mi mettevano in difficoltà da dietro. Per fortuna abbiamo scelto la strategia a due soste».

Amarezza Ferrari

«È stata una brutta gara. Siamo andati male rispetto agli altri weekend e a venerdì ed è una batosta nella classifica costruttori». Sono le parole del team principal della Ferrari, Mattia Binotto, dopo il deludente Gran Premio di Francia. «Tra le ipotesi di questo risultato potrebbe esserci il surriscaldamento delle gomme. Dobbiamo analizzare e capire».

RIPRODUZIONE RISERVATA